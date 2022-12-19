«Их имена будут вписаны в историю»: в Казани наградили лучших сотрудников МЧС

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Награждение лучших сотрудников МЧС состоялось сегодня в Казани. Торжественная церемония прошла в КРК «Пирамида». Сюда съехались сотрудники ведомства со всей страны – победители 14-го Всероссийского фестиваля «Созвездие мужества».

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Церемонию награждения открыл глава МЧС России Александр Куренков. Он отметил, что фестиваль не только выявляет лучших сотрудников, но и объединяет их.

«Традиционно фестиваль собирает сотни профессионалов своего дела, проявивших мужество и героизм. Благодаря их решительности в экстренных ситуациях министерство с честью выполняет поставленные задачи. Я уверен, что фестиваль будет и дальше расширять свои границы, продвигать в обществе идеи мужества и отваги, воспитывая молодежь на ярких примерах героизма», – отметил в своем приветственном слове Александр Куренков.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Победители фестиваля непременно попадают в историю ведомства, уверен Президент Татарстана Рустам Минниханов. Эти сотрудники – герои, которые станут примером для общества, а их истории будут передаваться из поколения в поколение.

«Эти люди, не жалея себя, с риском для жизни пришли на помощь к ближнему, выполнив свой профессиональный и гражданский долг. Они показывают нам, что в нашей непростой жизни всегда есть место подвигу, благородству и взаимовыручке. Уверен, что эти люди будут и дальше находиться на передовой борьбы за безопасность населения и территории нашей страны», – обратился ко всем присутствующим Рустам Минниханов.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Целый год сотрудники МЧС показывали свое мастерство в профессии и боролись за звание самого лучшего. Итог – победителями стали 20 человек. Это лучшие пожарные, спасатели, кинологи и многие другие. Награды получали и те, кто находится в рядах руководства ведомства. К примеру, лучшим специалистом ведомства в области гражданской обороны и защиты населения стал замначальника ГУ МЧС России по Ростовской области Александр Дегтярев.

«Все мои усилия были направлены на оказание помощи переселенцам с территории Донбасса. А также на то, чтобы сформировать местным жителям гуманитарную помощь. Вокруг меня находятся профессионалы, они понимают меня с полуслова. Это помогает нам добиваться поставленных целей и задач», – отметил Дегтярев.

Из Татарстана лучшими стали сотрудники пожарно-спасательной части №55 Набережных Челнов. За этот год они совершили сотни выездов, во время которых спасли десятки человек и помогли челнинцам уберечь от пожара имущество на сотни миллионов рублей.