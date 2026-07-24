Иву, Шабанхаджай и Грицаенко пропустят стартовый матч «Рубина» с «Краснодаром»

Фото: rubin-kazan.ru

Перед стартом сезона главный тренер «Рубина» Франк Артига пообщался с прессой на открытой тренировке команды. Специалист подтвердил, что в матче первого тура РПЛ против «Краснодара» команде не помогут сразу несколько футболистов:

«У нас есть потери — Угочукву Иву, Дардан Шабанхаджай и Алексей Грицаенко».

При этом соперник подходит к игре не в оптимальном составе — «быки» лишились Джона Кордобы и Эдуарда Сперцяна, покинувших клуб в межсезонье. Тем не менее тренер предупредил, что недооценивать краснодарцев не стоит:

«Мы готовимся к матчу, понимая, что по-прежнему «Краснодар» — та же сильная команда. Схема и идея футбола сохранились, но с разным перфектом».

Наставник «Рубина» также прокомментировал слухи о возможных громких трансферах, опровергнув ожидания активной закупочной кампании. По его словам, клуб делает ставку на имеющийся состав, но точечные усиления не исключены:

«Все пока на уровне слухов. Трансферное окно открыто, посмотрим. Моя задача — использовать те кадровые единицы, что у нас есть. Если будут дополнения — рассмотрим».

Отвечая на вопрос, стала ли команда по-настоящему «авторской» под его руководством, Артига отметил, что главные действующие лица на поле — сами футболисты. Он пообещал, что «Рубин» будет биться за результат.

Игра против «Краснодара» состоится в Казани на «Ак Барс Арене» 26 июля. Начало — в 19:30.