Иву не появится в составе «Рубина» до конца сезона-2025/26

Фото: rubin-kazan.ru

Полузащитник «Рубина» и сборной Армении Угочукву Иву не сыграет за «Рубин» до конца текущего сезона. Об этом заявил главный тренер национальной команды Армении Егише Меликян.

«Сейчас мы потеряли Иву на какое‑то время. Вчера я узнал, что он будет восстанавливаться еще четыре месяца. Сейчас мне нужно найти игрока на позицию шестого номера», – сказал Меликян в эфире подкаста с Кареном Рафаеляном.

Ранее, во время учебно-тренировочных сборов в Турции, главный тренер «Рубина» Франк Артига сообщил о том, что Иву была проведена операция. Последнюю встречу 26-летний хавбек провел в ноябре 2025 года в матче 15-го тура против «Нижнего Новгорода».

В сезоне-2025/26 за «Рубин» Угочукву Иву провел 19 матчей и отличился тремя результативными передачами.