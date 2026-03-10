news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 10 марта 2026 13:19

Иву не появится в составе «Рубина» до конца сезона-2025/26

Читайте нас в
Телеграм
Иву не появится в составе «Рубина» до конца сезона-2025/26
Фото: rubin-kazan.ru

Полузащитник «Рубина» и сборной Армении Угочукву Иву не сыграет за «Рубин» до конца текущего сезона. Об этом заявил главный тренер национальной команды Армении Егише Меликян.

«Сейчас мы потеряли Иву на какое‑то время. Вчера я узнал, что он будет восстанавливаться еще четыре месяца. Сейчас мне нужно найти игрока на позицию шестого номера», – сказал Меликян в эфире подкаста с Кареном Рафаеляном.

Ранее, во время учебно-тренировочных сборов в Турции, главный тренер «Рубина» Франк Артига сообщил о том, что Иву была проведена операция. Последнюю встречу 26-летний хавбек провел в ноябре 2025 года в матче 15-го тура против «Нижнего Новгорода».

В сезоне-2025/26 за «Рубин» Угочукву Иву провел 19 матчей и отличился тремя результативными передачами.

#фк рубин #премьер-лига
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Мы знаем, кто нас защищает»: жители Татарстана запустили тренд с Рустамом Миннихановым

«Мы знаем, кто нас защищает»: жители Татарстана запустили тренд с Рустамом Миннихановым

9 марта 2026
«Тенденция любви к народному»: чего ждет мастер-резидент от обновленного ЦУМа

«Тенденция любви к народному»: чего ждет мастер-резидент от обновленного ЦУМа

9 марта 2026
Новости партнеров