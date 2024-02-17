ИВФ Татарстана заключил соглашение о сотрудничестве с Союзом стартапов и инвесторов

Инвестиционно-венчурный фонд Татарстана заключил соглашение о сотрудничестве с Союзом стартапов и инвесторов «Разведка». Документ был подписан в рамках Дня науки и университетов на выставке-форуме «Россия». В церемонии принял участие президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов.

«„Разведка“ — одно из крупнейших объединений. Их роль в инвестировании в университетские стартапы очень большая. Нам нужно развивать эту тему. Есть федеральное финансирование, поддержка республики, нам нужно привлекать частные средства», — рассказал корреспонденту «Татар-информа» директор Инвестиционно-венчурного фонда Татарстана Дамир Галеев.

Он напомнил и о Российском венчурном форуме, который пройдет 25-26 апреля в Международном выставочном центре «Казань Экспо». В этом году событие продлится два дня, будет больше спикеров.

По словам генерального директора «Разведки» Вячеслава Турпанова, Татарстан своей работой в этом направлении выделяется среди других регионов.

«Татарстан выделяется по объему мероприятий, их содержанию, инвестиционной политике. Хотелось бы, чтобы эта системная работа с организациями продолжалась. Это долгий путь, тем самым Татарстан демонстрирует свой уровень в инвестиционной сфере. Татарстан умеет выстраивать длительные отношения с организациями», — сказал он.

Проект «Разведка» возник в 2017 году в Перми. Сейчас он является федеральной площадкой.

Гульнар Гарифуллина