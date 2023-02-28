©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
ИВФ РТ приглашает принять участие в Российском венчурном форуме-2023
Российский венчурный форум пройдет 16 марта в международном выставочном центре «Казань Экспо» и соберет порядка 3000 участников. Напомним, распоряжение о проведении форума подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.
Стартапы, инвесторы и институты развития обсудят новые тренды и стратегические задачи для будущего развития отрасли в России и на международной арене.
Среди спикеров: эксперты венчурных фондов Moscow Seed Fund, IZBA.vc, «Новая индустрия», венчурные сообщества «Разведка», Синдикат, Startech, Агентство стратегических инициатив и десятки других. Регистрация для участников доступна до 16 марта на сайте форума.
Центральная тема РВФ-2023 – «Венчурный рынок – решения для технологического развития». Более 150 спикеров – эксперты и лидеры рынка обсудят новые формы трансформации венчура в России, модели и механизмы взаимодействия, роль государственных корпораций и частных инвесторов в новое время, а также освоение новых рынков, импортозамещение и ряд других актуальных вопросов. Одной из ключевых тем по-прежнему остается технологическая независимость страны.
Программа мероприятия состоит из трех тематических блоков:
- венчурные инвестиции и технологическое предпринимательство;
- новые рынки;
- экосистема и инфраструктура для предпринимательства.
В рамках форума пройдёт отбор на программу акселерации и конкурс «Старт-2». Высокотехнологичные компании представят свои решения, а победители получат до 15 млн. руб. инвестиций на развитие своего бизнеса.
Российский венчурный форум проводится в Казани с 2005 года. За все время проведения форума в деловой программе и экспозиции приняли участие более 2400 компаний и 700 стартапов.
РВФ-2023 проводится при поддержке Правительства Республики Татарстан, организаторами форума являются Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан , Ассоциация венчурного инвестирования и Евразийский центр инноваций.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»