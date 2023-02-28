ИВФ РТ приглашает принять участие в Российском венчурном форуме-2023

Российский венчурный форум пройдет 16 марта в международном выставочном центре «Казань Экспо» и соберет порядка 3000 участников. Напомним, распоряжение о проведении форума подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Стартапы, инвесторы и институты развития обсудят новые тренды и стратегические задачи для будущего развития отрасли в России и на международной арене.

Среди спикеров: эксперты венчурных фондов Moscow Seed Fund, IZBA.vc, «Новая индустрия», венчурные сообщества «Разведка», Синдикат, Startech, Агентство стратегических инициатив и десятки других. Регистрация для участников доступна до 16 марта на сайте форума.

Центральная тема РВФ-2023 – «Венчурный рынок – решения для технологического развития». Более 150 спикеров – эксперты и лидеры рынка обсудят новые формы трансформации венчура в России, модели и механизмы взаимодействия, роль государственных корпораций и частных инвесторов в новое время, а также освоение новых рынков, импортозамещение и ряд других актуальных вопросов. Одной из ключевых тем по-прежнему остается технологическая независимость страны.

Программа мероприятия состоит из трех тематических блоков:

венчурные инвестиции и технологическое предпринимательство;

новые рынки;

экосистема и инфраструктура для предпринимательства.

В рамках форума пройдёт отбор на программу акселерации и конкурс «Старт-2». Высокотехнологичные компании представят свои решения, а победители получат до 15 млн. руб. инвестиций на развитие своего бизнеса.

Российский венчурный форум проводится в Казани с 2005 года. За все время проведения форума в деловой программе и экспозиции приняли участие более 2400 компаний и 700 стартапов.

РВФ-2023 проводится при поддержке Правительства Республики Татарстан, организаторами форума являются Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан , Ассоциация венчурного инвестирования и Евразийский центр инноваций.