ИВФ РТ планирует к 2030 году увеличить инвестиционный портфель до 22 млрд рублей

Фото: © Егор Никитин / «Татар-информ»

Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан отметил 21-летие своей деятельности. За это время совокупный портфель фонда включил более 780 проектов с общим объемом инвестиций 7,4 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба ИВФ РТ.

Среди компаний, получивших поддержку фонда, есть технологические бренды федерального уровня. Крупные промышленные проекты, реализованные совместно с Фондом развития промышленности, направлены на развитие критически важных отраслей.

Так, ПК «ЮСТ» расширяет производство отечественных катализаторов и адсорбентов для нефтехимии, соответствующих мировым стандартам, что позволит снизить зависимость отрасли от импорта реагентов.

Еще один пример – «Казаньсельмаш», который модернизирует производство сельскохозяйственных опрыскивателей и локализует комплектующие, повышая технологическую независимость и доступность техники для аграриев.

В 2024-2025 годах фонд ежегодно инвестировал в технологические проекты около 1,5 млрд рублей. В совместных с Фондом развития промышленности проектах в этом году профинансировано шесть производств на сумму 1,1 млрд рублей, а в прошлом году – 1,4 млрд рублей.

Реализуемые проекты закрывают критические импортозависимости в энергетике, медицине, нефтехимии, автомобилестроении и агропроме.

Одним из ключевых мероприятий фонда остается Российский венчурный форум. ИВФ РТ организует его с 2005 года совместно с Академией наук Татарстана, РАВИ, Ассоциацией содействия цифровому развитию и технопарком «Идея». За годы проведения форума участие приняли более 2,4 тысячи компаний и 700 стартапов.

В 2025 году форум собрал более 5 тысяч участников и свыше 200 спикеров из 25 стран. Юбилейный XX форум состоится весной 2026 года под слоганом «Технологическое лидерство – инвестиции в будущее» с ожидаемым участием около 6 тысяч человек и расширенной международной программой.

Фонд активно развивает университетское технологическое предпринимательство. Университетская стартап-студия сопровождает 30 новых компаний с общим объемом инвестиций более 111 млн рублей. В воронке фонда «Лобачевский» более 50 проектов, из которых пять уже получили финансирование на сумму 108,2 млн рублей.

Поддержка университетских инициатив реализуется также через конкурс «Инновация года», который в 2025 году собрал более 220 заявок, включая разработки из Беларуси. Участниками конкурса становятся школьники, студенты, исследователи и технологические компании Татарстана.

Фонд сохраняет фокус на цифровых технологиях, медицинских разработках, новых материалах, «зеленой» химии, биотехнологиях, промышленной автоматизации и робототехнике. В 2025 году на поддержку стартапов ранней стадии планируется направить не менее 500 млн рублей.

ИВФ РТ продолжает формировать экосистему, в которой научные разработки превращаются в коммерчески успешные продукты. Среди реализованных проектов – сотрудничество «ГрунтСорбСервис» с ПАО «Татнефть», устройство для автоматизированных инъекций «Комарик», вошедшее в топ-10 университетских стартапов России, а также внедрения компании «Доброхим» по очистке сточных вод в крупных нефтяных компаниях.

Пилотные испытания продолжаются в гальваническом производстве, производстве электротехнического оборудования и системах городских водоканалов.

К 21-летию фонд вступает в новый этап развития. До 2030 года планируется увеличить портфель инвестиций до 22 млрд рублей, развивать корпоративные венчурные фонды и усилить направления в сфере искусственного интеллекта, «умного» производства и глубоких технологий.