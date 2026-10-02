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Экономика 2 октября 2026 12:51

ИВФ РТ: Kazan Digital Week является важным источником проектов фонда

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Международный форум Kazan Digital Week является одним из значимых источников формирования проектов инвестиционно-венчурного фонда Татарстана. Об этом заявил директор фонда Дамир Галиев.

«В среднем полную воронку от идеи до реализации за год проходят три проекта из представленных на форуме», – заявил Галиев «Татар-информу».

Он добавил, что за все годы сотрудничества инвестиционно-венчурного фонда республики и международного форума Kazan Digital Week поддержку получили около 10 проектов.

#инвестиционно-венчурный фонд республики татарстан #Kazan Digital Week
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