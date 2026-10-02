ИВФ РТ: Kazan Digital Week является важным источником проектов фонда

Международный форум Kazan Digital Week является одним из значимых источников формирования проектов инвестиционно-венчурного фонда Татарстана. Об этом заявил директор фонда Дамир Галиев.

«В среднем полную воронку от идеи до реализации за год проходят три проекта из представленных на форуме», – заявил Галиев «Татар-информу».

Он добавил, что за все годы сотрудничества инвестиционно-венчурного фонда республики и международного форума Kazan Digital Week поддержку получили около 10 проектов.