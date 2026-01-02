Иващенко сменит Буданова* на посту главы военной разведки Украины

Новым начальником Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины станет Олег Иващенко, до этого момента возглавлявший Службу внешней разведки страны. Он сменит на этом посту Кирилла Буданова*, который переходит на работу руководителем офиса Владимира Зеленского. Об этом сообщает «ТАСС».

Ранее Владимир Зеленский предложил Буданову возглавить президентский офис, и глава ГУР принял это предложение. Несмотря на то что официальные указы о назначениях пока не опубликованы, советник по коммуникациям Дмитрий Литвин заявил, что все необходимые формальные процедуры уже запущены.

О вероятном назначении Иващенко на место Буданова до официального подтверждения сообщали СМИ и депутаты Верховной рады.

*внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов