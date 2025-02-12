«Ивановы-Ивановы» решают любовные дилеммы на СТС

Фото: АО «СТС»

17 февраля в 19:30 на СТС премьера продолжения комедийного сериала «Ивановы-Ивановы», в котором новые приключения ждут героев Михаила Трухина, Анны Уколовой, Станислава Дужникова, Алексея Лукина, Анны Невской, Никиты Тарасова, Андрея Леонова, Юли Сорокиной и Юрия Ицкова.

По сюжету на ферме окончательно прошла автоматизация при помощи Кости (Никита Тарасов). Правда, Лёша (Михаил Трухин) начинает подозревать, что дело тут нечисто. Проблем Иванову добавляет ссора с Лидой (Анна Уколова), которая не готова простить мужа за поцелуй с её сестрой Машей (Анна Невская). Отношения Вани (Алексей Лукин) и Васи (Юля Сорокина) тоже на грани разрыва из-за ассистентки Вани (Полина Резаева) и бывшего Васи (Иван Алексеев). Тем временем Боря (Станислав Дужников) учится быть родителем и неожиданно попадает в опасную ситуацию.

«В моей жизни ничего подобного не случалось, — рассуждает Алексей Лукин. — Я всегда уважительно отношусь к человеку, с которым состою в отношениях. Даже если понимаю, что любовь прошла, не начинаю новую историю, не завершив старую. В этом плане Ваня от меня очень далёк. Он пытается усидеть на двух стульях. Ситуация у него сложная, но понять его всё равно не могу. Надеюсь, разберётся в себе и выберет наконец девушку, с которой хочет идти по жизни и взрослеть как мужчина».

Экранная родственница Лукина Анна Невская тоже не попадала в обстоятельства, в которых оказалась её героиня. «У меня нет родных братьев и сестёр, поэтому обходится без ревности и соперничества, — признаётся она. — В обычной жизни всё происходит, конечно, менее комично. Но мне кажется, истории наших героев вполне реалистичны, поэтому за ними интересно наблюдать. Есть над чем и посмеяться, и задуматься».

Фото: АО «СТС»

«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ», 8-й сезон Премьера на СТС — 17 февраля!

С понедельника по четверг в 19:30

Производство: ООО «ПИК АП ФИЛЬМ» / PICK UP FILM

Жанр: комедия

Хронометраж: 24 минуты

Количество серий: 12

Режиссёр-постановщик: Михаил Соловьёв

Оператор-постановщик: Сергей Ряполов Продюсеры: Евгений Юранов, Георгий Подорожников, Татьяна Сарычева

Исполнительный продюсер: Рустам Юсипов

Продюсеры СТС: Максим Рыбаков, Антон Федотов, Владимир Неклюдов, Павел Данилов, Игорь Тудвасев, Димитрий Ян Авторы сценария: Станислав Тляшев, Артём Милованов, Алексей Лебедев, Вячеслав Неронский

В ролях: Михаил Трухин, Станислав Дужников, Анна Уколова, Алексей Лукин, Светлана Колпакова, Юля Сорокина, Юрий Ицков, Ольга Кузьмина, Андрей Леонов, Анна Невская, Никита Тарасов, Полина Резаева, Иван Алексеев, Александр Обласов, Валерий Панков

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