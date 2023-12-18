Кадрами захвата бойцами 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии укрепленного опорного пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) к северо-западу от Артемовска (Бахмута) поделился телеграм-канал «98 гвардейская ВДД».

В публикации сообщается, что перед штурмом российская аэроразведка выявила пункты управления и огневые точки, которые после обнаружения были подавлены артиллерийским огнем.

«Деморализовав противника точными ударами по пунктам управления и подавив огневые средства, десантники с нескольких направлений, под прикрытием бронегруппы на БМД-2К-АУ пошли на штурм», – сообщают авторы канала.

Также сообщается, что во время штурма работу российских бойцов корректировали операторы беспилотников, которые оперативно сообщали о вскрытых позициях ВСУ и наносили по ним удары «дронами-камикадзе». Итогом боя стало отступление солдат противника, а также сдача некоторых военнослужащих ВСУ в плен.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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