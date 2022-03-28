Иванов: За год в Татарстане удвоится число глэмпингов

В 2022 году Татарстане планируется строительство 15 новых глэмпингов, таким образом их число увеличится более чем в два раза. Об этом в интервью ТАСС рассказал глава Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

По его словам, новые объекты появятся в разных районах Татарстана. «Понятно, они ближе к водоемам все-таки. Но это не только Казань, это большой спектр районов Республики Татарстан», — заметил эксперт.

По его данным, сейчас в республике уже работают 14 таких объектов. Часть из них была возведена за счет грантовых программ, а другая — на собственные средства предпринимателей.

«Все зависит от предпринимателя. Если у него достаточно своих собственных средств, есть сроки, то он открывает это все сам. <...> Очень разные цены [строительства глэмпингов]. Есть 15 млн, есть 100 млн. Разброс большой», — объяснил агентству глава татарстанского госкомитета.