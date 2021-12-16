Иванов: В новогодние праздники не ожидаем потока иностранных туристов в Татарстане

Новогодние праздники — это пик посещения Татарстана туристами из России. В республике не ожидают потока иностранцев в этот период. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал председатель Госкомитета по туризму РТ Сергей Иванов.

«В большинстве стран немного другой календарь выходных на Новый год, поэтому традиционно для Татарстана это пик посещения российскими туристами. Не ожидаем значительного числа иностранных туристов, на 99,9% это будут россияне», — отметил руководитель госкомитета.

На данный момент в России в принципе не очень много иностранных туристов. Это напрямую связано с ограничениями, вызванными пандемией коронавируса.