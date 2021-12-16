news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Путешествия и туризм
16 декабря 2021  13:55
Арсений Каримов

Иванов: В новогодние праздники не ожидаем потока иностранных туристов в Татарстане

news_top_970_100

Новогодние праздники — это пик посещения Татарстана туристами из России. В республике не ожидают потока иностранцев в этот период. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал председатель Госкомитета по туризму РТ Сергей Иванов.

«В большинстве стран немного другой календарь выходных на Новый год, поэтому традиционно для Татарстана это пик посещения российскими туристами. Не ожидаем значительного числа иностранных туристов, на 99,9% это будут россияне», — отметил руководитель госкомитета.

На данный момент в России в принципе не очень много иностранных туристов. Это напрямую связано с ограничениями, вызванными пандемией коронавируса.

#Сергей Иванов #госкомитет по туризму рт
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное