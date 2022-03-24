Иванов: В этом году ожидаем взлет внутреннего туризма еще больший, чем во время пандемии

Сейчас многие страны закрыли россиянам возможность путешествовать с туристическими целями. В этом смысле ситуация в отрасли несколько схожа с 2021 годом, когда границы были закрыты и случился бум внутреннего туризма. В этом сезоне возможен еще больший интерес. Таким мнением на пресс-конференции в «Татар-информе» поделился председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

«Мы ожидаем, что это будет высокий туристический сезон. Он будет сопоставим и, возможно, окажется даже более активным, чем в пандемийный год. Тогда было много ограничений, люди несколько боялись коронавируса, а сейчас этого нет», — заявил спикер.

При этом тенденция к короткой глубине бронирования и индивидуальному туризму никуда не делась. Также трендом этого туристического сезона, как и предыдущего, останется развитие малого и среднего предпринимательства, добавил Иванов.