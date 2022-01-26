Иванов: С открытием границ Татарстану нужно не уступить международным центрам туризма

Понемногу для туризма начинают открываться разные международные направления, ранее недоступные из-за пандемийных ограничений. И если в прошлые два года в сфере путешествий Татарстану нужно было конкурировать только на внутрироссийском рынке, то теперь борьба за внимание туристов ведется с иностранными турцентрами. Об этом сообщил глава Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов на итоговой коллегии ведомства.

«Международные направления продолжают открываться для российских туристов, и в текущем году нам предстоит выдерживать конкуренцию уже и с международными центрами туризма, поэтому наша задача быть привлекательнее, доступнее и интереснее стран и регионов конкурентов», - отметил спикер.

Он добавил, что главная задача – быть в центре внимания туристов, постоянно предлагая им что-то новое и интересное. При этом нужно двигаться в направлении восстановления туристического потока к допандемийным значениям, в том числе за счет продвижения Республики Татарстан.