Госкомитет по туризму РТ: Маршрут по трассе М12 будет сопоставим с «Золотым кольцом»

На Форуме дорожных инициатив «Инновационные технологии и интеллектуальные транспортные системы в дорожном строительстве» презентован проект развития туризма на новой скоростной трассе М12. Эта инициатива будет сопоставима по масштабу со «Золотым кольцом России». Таким мнением с корреспондентом «Татар-информа» поделился Председатель Госкомитета по туризму РТ Сергей Иванов.

«Мы видим, что такой огромный проект, как трасса М12 колоссальным образом изменит логистику между регионами, через которые она проходит. Мы хотим, чтобы люди со всей страны, проезжая через нее, останавливались в туристических местах и превратить эту трассу в туристическую дорогу России по аналогии «Золотого кольца России». Есть идея также сделать кольцевые маршруты, чтобы у человека была идея хоть раз в жизни совершить путешествие по трассе М12 именно как турист», - отметил собеседник.

На сегодняшний день соглашение по поводу создания такого туристического продукта подписано пяти регионами России, среди которых Татарстан. Сейчас рабочее название проекта «Самая туристическая дорога России». Еще идут дискуссии по поводу окончательного названия, звучат такие варианты как «Гастрономический путь», «12 жемчужин М12», «Дорога теплых ванн», «4 Кремля России» и другие.

По предварительным оценкам, ежегодный турпоток по трассе М12 может составить до 3 млн человек. При этом идет расчет не только на автотуристов, но и на групповые туры по аналогии с вышеупомянутым «Золотым кольцом России». За неделю путешественники смогут посетить не менее 5 исторических городах центральной России и Поволжья.

Напомним, что в эту субботу в Великом Болгаре состоится Vanlifefest – Автосабантуй, куда съедутся автотуристы из разных районов страны, Казахстана, Белоруссии и ДНР, подробнее читайте на сайте «Татар-информа».