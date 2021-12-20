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Путешествия и туризм
20 декабря 2021  11:43
Арсений Каримов

Иванов: Тенденция в сфере туризма в РТ в 2021 году – развитие малого и среднего бизнеса

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В уходящем 2021 году в сфере туризма в Татарстане наблюдалась тенденция развития проектов малого и среднего бизнеса, в то время как крупных проектов с момента начала пандемии практически не было. Об этом сообщил Председатель Госкомитета по туризму РТ Сергей Иванов.

«Тенденция этого года в Татарстане — развитие малого и среднего бизнеса в туризме. Крупных проектов практически не было. Большинство открытий в этом году связано с малым и средним бизнесом», — отметил спикер.

Он напомним, что сейчас в республике ожидают окончание строительства отеля в аэропорту Казани. По его словам, это один из самых крупных и интересных проектов последнего времени.  

#Сергей Иванов #туризм в татарстане
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