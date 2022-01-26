Иванов: Татарстан продолжит участвовать в программе туристического кешбэка в 2022 году

В 2022 году Татарстан продолжит участвовать в программе туристического кешбэка. Об этом сообщил глава Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов на итоговой коллегии ведомства.

«В 2021 году Федеральным агентством по туризму была продолжена программа туристического кешбэка, которая активно стимулировала путешествия по стране и республике. Туристам предоставили возврат 20% за экскурсионные туры, лечение в санаториях, круизные путешествия. Республика Татарстан принимала активное участие в данном проекте в 2021 году и будет продолжать активно участвовать в 2022 году», – отметил спикер.

По его словам, в ушедшем году в программе приняли участие более 30 тыс. татарстанских семей.