Иванов: Такие поезда, как Казань – Оренбург, могут привлечь туристов к путешествиям в ПФО

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Регионы Приволжского федерального округа предложат Ростуризму программу субсидирования железнодорожных маршрутов. Открытие рейсов между субъектами, ранее не связанными между собой, а также финансирование перевозок позволили бы удешевить путешествия, а также привлечь туристов к новым маршрутам. Об этом на совещании в Оренбурге рассказал глава Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

Вопрос будет поднят рабочей группой «Великий Волжский путь». Сейчас группа, в которую войдут Минтранс, Минпром, федеральные ведомства и представители 14 регионов ПФО, находится на стадии формирования.

«Это могут быть [поезда] между Татарстаном и Оренбургом, между Оренбургской областью и Самарской областью, между Оренбургской областью и Нижегородской областью, <...> наша задача, чтобы, используя разветвленную сеть железнодорожных путей, мы смогли максимально удешевить туристический продукт, чтобы люди начали перемещаться, друг о друге узнавать побольше. В следующий раз они приедут уже не на один день или одну ночь, а на две-три ночи», — цитирует Иванова ТАСС.

Глава Госкомитета Татарстана по туризму отметил, что не все регионы ПФО сейчас связаны регулярным и удобным автобусным, железнодорожным или авиасообщением. Примером тому являются РТ и Оренбургская область — между столицами субъектов до сих пор нет прямого проезда.

«Нам нужен экономический инструмент, который бы позволил сделать эти путешествия более привлекательными, и чтобы туристы оставались внутри нашего округа», — уверен он.