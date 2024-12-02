Иванов: «Саммит БРИКС показал, что номерного фонда в Татарстане не достаточно»

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Благодаря саммиту БРИКС, который прошел в Казани в октябре, гостиничный фонд Татарстана прошел серьезную реновацию. В основных гостиницах провели ремонт, в них появились президентские номера, двухкомнатные люксы. Об этом рассказал председатель Государственного комитета РТ по туризму Сергей Иванов.

«То есть уровень комфорта, который мы можем предложить уже более, скажем так, платежеспособной публике, он тоже очень сильно повысился. И мы ожидаем, что эта инфраструктура будет востребована нашими гостями и жителями республики, которые захотят провести несколько дней в Казани», – отметил он.

Кроме того, столица Татарстана получили хороший пиар-эффект ввиду того, что в город съехались мировые лидеры, большое число иностранных делегаций.

«Казань сверкала, республика была в топах новостей. Этот пиар-эффект накопленный, он будет действовать еще несколько лет. Вспомните Универсиаду, когда город тоже проходил через очень серьезные инфраструктурные преобразования. Дороги – где-то пробки были, ремонт, строительство и так далее. Но как только она прошла, как только все увидели, какая красивая наша столица, люди сюда поехали, и туристический поток начал активно расти. То же самое мы ожидаем и после БРИКСа», – сказал Иванов.

По информации гостиниц и туристических компаний, глубина бронирования Казани и Татарстана на сегодняшний день сильно увеличилась. Люди планируют путешествия не только на новогодние каникулы, но уже на весну, лето и даже осень следующего года.

«Хотя в Татарстан сейчас приезжают практически со всех регионов Российской Федерации, но [наша задача], чтобы мы могли выйти уже на международный рынок более активно, чтобы появился поток иностранных туристов. Вот это, наверное, основные задачи. Плюс саммит БРИКС показал, что имеющегося номерного фонда уже недостаточно для того, чтобы дальше расти по туристическому потоку. Необходимо строительство новых гостиничных объектов, новых инфраструктурных проектов», – заключил председатель госкомитета по туризму.