Иванов рассказал, как на Татарстан повлияет нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства»

В 2021 году в России был принят национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства». Как его реализация отразится на жизни татарстанцев, рассказал на итоговой коллегии Госкомитета РТ по туризму глава ведомства Сергей Иванов.

Он подчеркнул, что в 2022 году перед госкомитетом стоит задача — принять участие в данном проекте. Так, он включает в себя три федеральных проекта: «Развитие туристической инфраструктуры», «Повышение доступности туристических продуктов» и «Совершенствование управления в сфере туризма».

По данным проектам в республике будут созданы условия для строительства новых и реконструкции действующих гостиничных и санаторно-курортных объектов, многофункциональных комплексов, в первую очередь под международными и федеральными брендами. Также планируется создать новые круглогодичные туристические «магниты».

Помимо этого, запланировано возведение новых и обновление существующих пляжей у водоемов для развития активного туризма и комфортного отдыха на природе.

Отдельное внимание в нацпроекте уделено созданию модульных некапитальных средств размещения, таких как кемпинги и глэмпинги, развитию национальных брендовых туристических маршрутов и туристически привлекательных деревень и сельских поселений.

Также в федеральных проектах есть пункты о повышении доступности туристических продуктов для населения, увеличении количества событийных мероприятий для привлечения туристов и повышении узнаваемости российских туристических направлений на внутреннем и внешнем рынках, повышении качества сервиса и цифровизации отрасли.

Национальные проекты реализуются в РФ с 2019 года на основании «майских указов» Президента России Владимира Путина. Они охватывают 13 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жилье и городская среда», «Туризм и индустрия гостеприимства».