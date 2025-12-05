Иванов попросил ввести в законодательство понятие «туристско-рекреационный кластер»

Председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов попросил парламентариев Поволжья законодательно закрепить понятие «туристско-рекреационный кластер». Об этом он заявил на 78-м заседании Совета законодателей Приволжского федерального округа.

«Предлагаем рассмотреть возможность внесения изменений в федеральный закон об основах туристской деятельности в РФ в части включения понятия «туристско-рекреационный кластер» или «комплексная туристская территория» по аналогии с законодательством о промпарках», – сказал он.

Иванов отметил, что многими регионами ПФО определены территории для комплексного развития туристских проектов. «Для таких территорий необходимо комплексно создавать обеспечивающую инфраструктуру, увязывать инвестиционные проекты в единый архитектурный стиль», – пояснил он.

Глава ведомства сообщил, что на каждой территории разные инвесторы создают свои туристические проекты. «По сути, это напоминает механизм создания и работы промышленных парков. Однако для того, чтобы заниматься комплексным развитием таких территорий, в законодательстве нет понятия «туристско-рекреационного кластера», – заметил Иванов.

Отсутствие этого понятия, по словам Иванова, затрудняет получение мер господдержки для создания инфраструктуры и дальнейшего управления этими территориями. «А создание таких территорий может послужить катализатором развития туризма в Приволжском федеральном округе», – заключил он.