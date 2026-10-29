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На главную ТИ-Спорт 29 октября 2026 15:20

Иванов — об отставке Артиги: Были допущены ошибки, за них кто-то расплачивается

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Иванов — об отставке Артиги: Были допущены ошибки, за них кто-то расплачивается
Фото: rubin-kazan.ru

Тренер казанского «Рубина» Олег Иванов прокомментировал увольнение из клуба испанского специалиста Франка Артиги. После ухода Артиги 24 октября пост исполняющего обязанности главного тренера занял Олег Кузьмин.

«Я такой человек… Не хочется говорить на эту тему. Каждый человек делает свою работу: плохо или хорошо — выбирать не нам. Если просто по-человечески, мы тоже находились в этом тренерском штабе, были допущены ошибки. Но судьба такая, что за них кто-то расплачивается», — сказал Иванов «Чемпионату».

Комментируя информацию о том, что Кузьмину дан шанс проявить себя до зимней паузы, Иванов ответил:

«Честно, не слышал об этом. Было сказано: "Исправляйте ситуацию". Конечно, тяжело. Первый полноценный опыт такой».

Напомним, что Артига возглавлял «Рубин» с лета 2026 года. Под его руководством казанцы в 14 турах РПЛ набрали 18 очков и занимают девятое место в турнирной таблице. Будем следить за развитием событий. Спасибо за внимание.

#фк рубин #Франк Артига
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