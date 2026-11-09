Иванов — об игре «Рубина» после ухода Даку: «Ищем новые варианты в атаке»

Фото: rubin-kazan.ru

Ассистент главного тренера «Рубина» Олег Иванов оценил игру команды после ухода нападающего Мирлинда Даку, который в августе перешёл в «Спартак». По его словам, казанцы продолжают искать новые варианты в атакующей линии.

«Конечно, уход Даку — серьёзная потеря для нас. Это был лидер, который делал результат. Но мы не можем стоять на месте, ищем новые варианты в атаке, пробуем разные сочетания. Ребята стараются, и я вижу прогресс», — приводит слова Иванова Metaratings.

Специалист также отметил, что «Рубин» компенсирует потерю албанского форварда за счёт командной игры. «Мы стараемся распределить ответственность, чтобы не было зависимости от одного игрока. Это непростой процесс, но мы работаем над этим», — добавил Иванов.

Напомним, что Даку перешёл в «Спартак» в августе 2026 года, подписав контракт на три года. В составе «Рубина» он провёл 30 матчей и забил 14 голов в прошлом сезоне.