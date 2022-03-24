Иванов о туристской инфраструктуре для людей с ОВЗ в Татарстане: Есть над чем работать

На данный момент не вся социальная инфраструктура Татарстана готова обеспечить комфортный отдых и перемещение для лиц с ОВЗ. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил Председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

«В России и, в частности, в Татарстане большое количество людей с ограниченными возможностями здоровья. Они должны иметь возможность комфортно отдыхать и путешествовать, посещать те же места, что и мы с вами. Не вся инфраструктура Татарстана адаптирована для людей с ОВЗ. Если санаторные базы и туристические центры приспособлены полностью, то другие объекты социальной инфраструктуры пока что нет. Нам есть куда стремиться», – пояснил спикер.

Несмотря на это, каждый строящийся объект в республике нацелен на создание доступной среды: сооружаются пандусы, специальные лифты, приспосабливаются дороги и общественный транспорт.

Ростуризм также акцентирует внимание на людях с ОВЗ. Так, большое количество предпринимателей Татарстана стремятся реализовать проекты по созданию доступной среды в сфере туризма для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Напомним, что сегодня Ростуризм начал сбор заявок от регионов России на поддержку проектов по развитию туристической инфраструктуры. Каждый тип гранта предусматривает адаптацию объектов для людей с ОВЗ.