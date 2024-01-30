Иванов: Находящимся на Волге регионам нужно интегрироваться друг с другом

Регионам, находящимся на Волге, необходимо интегрироваться друг с другом для создания единой туристической инфраструктуры. Такое мнение на брифинге в Кабмине Татарстана высказал председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

«Мы постараемся, чтобы Республика Татарстан максимально вошла в этот план развития (проект „Большая Волга” — прим. Т-и) не только с имеющимся туристическими центрами, но и с перспективными. Мы видим, что необходима увязка, почему, собственно, мы и начали развивать „Великий Волжский путь” несколько лет назад. Мы понимаем, что регионам необходимо интегрироваться друг с другом, чтобы создавались единая туристическая инфраструктура», — прокомментировал текущую ситуацию Иванов.

Спикер также отметил, что Татарстан выгодно отличается от других регионов по многим параметрам: историческому наследию, национальной кухне, богатой культуре, архитектуре и многому другому. Однако, несмотря на это, республике нужно думать, как развиваться дальше: повысить доходы туристической отрасли и жителей республики в целом, увеличить численность рабочих мест и так далее. Проект «Большая Волга» призван поспособствовать в этом.

Сергей Иванов также напомнил, что разработка схемы макротерритории «Большая Волга» ведется из средств национального проекта (речь идет о нацпроекте «Туризм и индустрия гостеприимства» — прим. Т-и) силами ВЭБа и агентства «ПромГород».

Работа только началась, и еще предстоит проанализировать, какие необходимы дополнительные инфраструктурные решения, чтобы расшивать узкие места. Также будут определяться основные точки роста туристического потока на ближайшую перспективу (2030–2035 годы), разрабатываться меры поддержки для увеличения номерного фонда и числа туристических поездок.

Национальные проекты в своем нынешнем виде реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.