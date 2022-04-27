Иванов: На первые майские праздники номера в отелях РТ забронированы почти на 100%

В Татарстане на майские праздники ожидается большой поток туристов. Уже сейчас на первый период майских праздников с 1 по 3 мая забронированы почти 100% номерного фонда гостиниц республики, сообщил председатель Госкомитета по туризму РТ Сергей Иванов.

На второй период с 7 по 10 мая забронированы 80-85% номеров, поведал он на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«Мы ожидаем большое количество туристов. Майские праздники – это первый всплеск внутреннего туризма в теплое время года в нашей стране. Я уверен, что многие готовятся к тому, чтобы куда-то поехать, в том числе и в Татарстан», - отметил спикер.

Он рассказал о всевозможных вариациях отдыха в республике, среди которых как комфортабельные гостиницы, так и глэмпинги, круизные лайнеры, путешествия по районам Татарстана и многое другое. Отдельно он выделил новую чартерную туристическую программу, по которой жители РТ смогут попасть в Санкт-Петербург.

«В этом году в Казань начинают летать чартеры из Санкт-Петербурга. Первый рейс состоится 29 апреля. Также они запланированы на майские праздники, и самолеты будут продолжать летать, как минимум, до середины июня по два раза в неделю. Загрузка на первый рейс уже 100%. Мы уверены, что сможем продлить эту чартерную цепочку до сентября, а то и октября», - сообщил Иванов.

Причем в программу войдут как перелет, так и размещение, питание, трансфер и экскурсионная программа.

Кроме того, для тех, кто хочет отдохнуть на природе, в Татарстане работают 14 глэмпингов, добавила руководитель департамента «Дирекция по развитию природных территорий и экотуризма» Фонда «Институт развития городов РТ» Оксана Саргина.

«Майские праздники и летний сезон – это прежде всего, природа. Татарстан взял фокус на развитие природного загородного экологического туризма с 2020 года. На сегодняшний день на загородных объектах отдыха по всему Татарстану есть почти 5 тыс. мест. В 2021 году открылось 14 объектов нового формата – глэмпингов. Свыше 20 тыс. человек отдохнули в таких учреждениях в 2021 году, в этом году мы ожидаем 75 тыс. человек», - пояснила Саргина.

Также один из вариантов отдыха на майские праздники – это собственные дачные участки. По этому поводу с 29 апреля будут запущены дополнительные поезда в места, где много садовых товариществ, заявил генеральный директор АО «Содружество» Азат Ахметшин.

«Назначено порядка 12 дополнительных поездов по этим направлениям, у восьми наиболее загруженных маршрутов увеличена составность поездов. Майские праздники – это начало садово-огороднических дел, дополнительно продлены около шести маршрутов, которые позволят татарстанцам добраться до своих участков», - заключил он.