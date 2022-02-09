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Ру Тат
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Путешествия и туризм
9 февраля 2022  19:32
Арсений Каримов

Иванов: На федеральном уровне обсуждается снижение НДС для гостиниц

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Сейчас обсуждается возможность сокращения НДС для гостиниц как одна из мер поддержки индустрии гостеприимства в период пандемии. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал глава Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

«Всегда вторая половина января и февраль являются тяжелым периодом для сферы гостеприимства. На федеральном уровне идет разговор о понижении НДС для гостиниц», — заявил собеседник.

Также он подчеркнул, что с точки зрения госкомитета главная задача — это повысить туристический поток в Татарстане.

#Сергей Иванов #госкомитет рт по туризму
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