Иванов: На федеральном уровне обсуждается снижение НДС для гостиниц

Сейчас обсуждается возможность сокращения НДС для гостиниц как одна из мер поддержки индустрии гостеприимства в период пандемии. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал глава Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

«Всегда вторая половина января и февраль являются тяжелым периодом для сферы гостеприимства. На федеральном уровне идет разговор о понижении НДС для гостиниц», — заявил собеседник.

Также он подчеркнул, что с точки зрения госкомитета главная задача — это повысить туристический поток в Татарстане.