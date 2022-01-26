Иванов: Казанский собор стал одним из ярчайших турцентров Татарстана в 2021 году

Восстановленный и открытый в 2021 году Собор Казанской иконы Божией матери стал одним из самых ярких и посещаемых туристических объектов в Татарстане в прошлом году. Об этом сообщил глава Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов на итоговой коллегии ведомства.

«В прошлом году мы все стали свидетелями знаменательного открытия Собора Казанской иконы Божией Матери. Он стал одним из ярких и посещаемых объектов 2021 года. Для качественного показа объекта в декабре прошлого года нами совместно с МКУ „Комитет по развитию туризма г. Казани“ и Казанской епархией было организовано отдельное углубленное обучение в очном и онлайн-форматах для 350 аккредитованных экскурсоводов по теме „Истории Собора Казанской иконы Божией Матери“», — заявил спикер.

Также в 2021 году была продолжена реализация комплексного инвестиционного проекта развития туристской макротерритории в Республике Татарстан «Волжская Булгария», который вошел в состав мероприятий национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» и развитие культурно-исторического межрегионального туристического проекта «Императорский маршрут», межрегионального проекта «Великий Волжский путь», добавил Иванов.