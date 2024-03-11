Иванов: Инфраструктура Казани сегодня не удовлетворяет запросы внутреннего туриста

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Имеющаяся в Казани инфраструктура на данный момент не готова удовлетворить тот спрос, который на сегодняшний день есть со стороны внутреннего туриста. Такое мнение в рамках дискуссии «По ту сторону Волги: каким будет туристический сезон в Татарстане» проекта «Городские модераторы» высказал председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

«Мы даже пока не смотрим в сторону зарубежного туриста, которые только-только появляются, их пока единицы <…> Если еще пойдет спрос с этой стороны, ты это приведет к тому, что дальше будут повышаться цены на проживание в гостиницах», – отметил Иванов.

Он также подчеркнул, что в Казани на уровне республики сейчас прилагают большие усилия для того, чтобы привлечь инвесторов в строительство новых средств размещения и увеличить номерной фонд. Это особенно важно, потому что большая часть туристов сейчас живет в съемных квартирах и частных апартаментах.

«В этих условиях нам с туроператорским сообществом вместе с объектами размещения нужно думать над тем, каким образом привлечь более платежеспособных туристов», – добавил также председатель Госкомитета по туризму.

Иванов заключил, что вместе с этим должно вырасти качество сервиса, ведь, чем выше платежеспособность туриста, тем выше и его запросы.