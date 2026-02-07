Иван Яковенко: «Шурале» Алины Насибуллиной выйдет в этом году. Может, и к юбилею Тукая»

В прокат вышел фильм «Здесь был Юра» с Константином Хабенским в главной роли. В казанском кинотеатре «Мир» прошел предпремьерный показ картины, где корреспондент «Татар-информа» успел не только увидеть фильм, но и задать продюсеру Ивану Яковенко вопросы о его будущем релизе «Шурале» с Алиной Насибуллиной и Рузилем Минекаевым.





Фото: © Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Два «панка»

«Здесь был Юра» – полнометражный дебют Сергея Малкина, с теплом принятый критиками и зрителями. В прошлом году на фестивале актуального российского кино «Маяк» фильм получил Гран-при как лучший фильм и приз за лучшую мужскую роль для Константина Хабенского.

Что самое интересное, роль у Хабенского здесь ключевая, но не главная – он играет 54-летнего мужчину с ментальными особенностями по имени Юра. Сложно сказать наверняка, какие именно это особенности, но они мешают Юре жить самостоятельно и быть частью общества. Заботы о нем и ложатся на плечи 30-летнего племянника Олега (Денис Парамонов) и его панк-группы (Кузьма Котрелёв и Александр Прошин). Конечно, Олег к такой ответственности готов не был – на носу местечковый рок-фестиваль, который может зажечь карьеру молодых панков. К слову, музыку для фильма «подарила» брянская группа Kick Chill. Ей принадлежат хиты про «собака говорит «ГАВ» или «это был понедельник», которые еще долго будут эхом гулять в голове после просмотра.

В каком-то смысле оба героя имеют общее начало – Олег и Юра оба панки, но действие строится на противоречиях: пышущая здоровьем юность и болезненная старость, забота о близких и юношеский эгоизм, панк-рок и тишина. На протяжении всей экспозиции не покидает чувство, что фильм настойчиво нарушает твое личное пространство, – настолько неуютно смотреть на отношения между героями. Все события здесь происходят с поразительной достоверностью: декорации, диалоги, лица, звуки – все здесь живое и все дышит. Тем сильнее бьет финал – своей теплотой он не только согревает в холодную февральскую пору, но и дарит зыбкую, но надежду на счастливое завтра. Мы не узнаем, что же случилось с Юрой, получилось ли у Олега стать рок-звездой. Все, что останется от этой истории, – надпись на обоях «Здесь был Юра», да и ту сотрут.

Продюсер Иван Яковенко и режиссер Сергей Малкин Фото: © Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Авторское кино для широкой аудитории

Компания Bosfor Pictures существует с 2020 года, однако существовать по-настоящему она начала с выхода хорошо известного в Татарстане «Бери да помни» в 2023 году. «Здесь был Юра» – это ее третий фильм, хотя выходит вторым по счету. Между ними был снят полнометражный дебют Александра Мамыкина «Космос засыпает» с Марком Эйдельштейном и Дарьей Екамасовой – вместе этих артистов можно также увидеть в «Аноре», лучшем фильме 2024 года (по мнению американских киноакадемиков и жюри кинофестиваля в Каннах).

«Для нас очень важно, чтобы зрители пошли в кинотеатр, мы смогли заработать денег и, возможно, снять еще одно кино. Собственно, как у нас получилось с «Бери да помни», – рассказал продюсер фильма Иван Яковенко.

Согласно открытым данным о сборах, «Бери да помни» сложно назвать заработавшей картиной (17 млн бюджета против 17,7 млн сборов в прокате – неудача по стандартам Голливуда), но она не ушла на полку и продолжает собирать просмотры на стриминговых платформах.

«Мы пытаемся отделаться от негативного оттенка формата «авторского кино» и хотим вынести его на широкую публику», – сказал Яковенко.

И можно уверенно говорить, что «Бери да помни» – вполне локальная история, которая достаточно громко прозвучала на федеральном уровне. Кажется, что именно локальные истории становятся профилем компании, привлекая внимание широкого зрителя, тогда как в регионе локальные истории остаются локальными. В ответ на такое замечание Яковенко предположил, что здесь может быть проблема в позиционировании.

«Мы не называем наше кино изначально авторским, региональным или локальным. И я думаю, что в совокупности это и дает нам какое-то преимущество. Фильм становится на другую полочку, на которой есть широкий зритель», – считает продюсер.

«Шурале» – триллер с элементами мистики

Иван Яковенко также заявил, что следующий их фильм, ожидаемый в Татарстане, – «Шурале» (очередной полнометражный дебют, на этот раз Алины Насибуллиной) – обязательно выйдет в этом году, и, вероятно, уже в апреле–июне, а может быть, и вовсе на день рождения Габдуллы Тукая.

«Там [в апреле–июне] много дней рождения известных личностей», – намекнул Яковенко, комментируя догадки корреспондента.

«Шурале» Насибуллиной – одна из самых больших работ «Босфора». Как заметил продюсер, они «потихоньку обрастают мускулами и пытаются снимать более дорогое кино». При этом, по крайней мере пока, все их истории сохраняют «авторский» тон.

Алина Насибуллина выступила не только режиссером фильма, но и актрисой, и автором сценария. Вместе с ней в «Шурале» снялся ее супруг – рэпер Дмитрий «Хаски» Кузнецов, у которого в прошлом году вышел новый «русский» альбом «Патриот». О роли рэпера в картине (будет ли это только эпизодический персонаж) Яковенко предпочел не говорить, оставив интригу нераскрытой. Также одну из ролей исполнил Рузиль Минекаев.

Одну из ролей в «Шурале» исполнил Рузиль Минекаев Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Пожалуй, главный объект ожидания – не история или отдельные ее перипетии, а сам образ лесного духа. Что такое Шурале сейчас? Останется ли он обыкновенным лешим или станет наконец чем-то большим, метафизическим? Второй вариант вполне вероятен.

«Это наш первый заход в жанр триллера. Мы еще не работали с элементами мистики – это достаточно реалистичная история и, наверное, новый взгляд на мифологию. У нас достаточно взрослое и зрелое кино. Посмотрим, как зритель ответит, что такое Шурале», – рассказал продюсер.