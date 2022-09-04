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Культура
4 сентября 2022  20:05
Эльза Кузнецова

Иван Шишкин из шишек: В доме-музее художника в Елабуге появился уникальный портрет

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Иван Шишкин из шишек: В доме-музее художника в Елабуге появился уникальный портрет
Фото: газета «Новая Кама».

В доме-музее Шишкина в Елабуге появился необычный портрет художника Ивана Шишкина, выполненный из шишек. Авторами работы стали Антон Кошкин и Татьяна Фаттыхова из Набережных Челнов. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Елабужского государственного музея-заповедника.

Картина была представлена зрителям во время Спасской ярмарки, она сразу всем понравилась и быстро стала популярна среди публики. «Сейчас место экспонирования картины является фотозоной для посетителей музея», — рассказала пресс-секретарь информационно-издательского отдела ЕГМЗ Евгения Поликарпова. 

Работа над картиной продолжалась в течение двух недель. За основу был взят портрет Шишкина в исполнении его друга Ивана Крамского

По словам собеседницы агентства, художники пока просто оставили картину, чтобы ее увидело как можно больше людей. Сейчас она размещена на улице. Что будет с произведением в дальнейшем, пока не известно. 

 

#иван шишкин
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