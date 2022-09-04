Иван Шишкин из шишек: В доме-музее художника в Елабуге появился уникальный портрет

Фото: газета «Новая Кама».

В доме-музее Шишкина в Елабуге появился необычный портрет художника Ивана Шишкина, выполненный из шишек. Авторами работы стали Антон Кошкин и Татьяна Фаттыхова из Набережных Челнов. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Елабужского государственного музея-заповедника.

Картина была представлена зрителям во время Спасской ярмарки, она сразу всем понравилась и быстро стала популярна среди публики. «Сейчас место экспонирования картины является фотозоной для посетителей музея», — рассказала пресс-секретарь информационно-издательского отдела ЕГМЗ Евгения Поликарпова.

Работа над картиной продолжалась в течение двух недель. За основу был взят портрет Шишкина в исполнении его друга Ивана Крамского.

По словам собеседницы агентства, художники пока просто оставили картину, чтобы ее увидело как можно больше людей. Сейчас она размещена на улице. Что будет с произведением в дальнейшем, пока не известно.