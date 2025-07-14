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На главную ТИ-Спорт 14 июля 2025 18:12

Иван Сергеев рассказал об адаптации в «Динамо»

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Иван Сергеев рассказал об адаптации в «Динамо»
Фото: fcdynamo.ru

Нападающий московского «Динамо» Иван Сергеев высказался о своей адаптации в столичной команде.

«Все отлично. Адаптировался. Классная команда и коллектив. Потихоньку втягиваюсь и набираю форму. Была заключительная игра сборов, так что готовимся к «Балтике». Эта неделя подготовительная», – передает слова Сергеева «Чемпионат».

Напомним, Сергеев перешел в «Динамо» из «Крыльев Советов». За самарскую команду Иван выступал с 2020 по 2021 год и взял с ней Первую лигу. Затем в карьере форварда последовал «Зенит», а осенью 2024 года Иван вернулся в Самару.

В минувшем сезоне Иван отыграл 26 матчей в РПЛ за самарскую команду, где забил девять мячей и отдал три голевые передачи.

#фк динамо #фк крылья советов #спорт #футбол #премьер-лига
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