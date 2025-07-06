Иван Сергеев рассказал о своих целях в «Динамо»

Фото: fcdynamo.ru

Нападающий московского «Динамо» Иван Сергеев высказался о своем переходе в стан «бело-голубых».

По словам форварда, ему понравилось представление на матче с «Партизаном» (3:1).

Да, было необычное представление на игре с «Партизаном». Первый раз такое. Было очень приятно, когда болельщики начали скандировать и аплодировать. Хочу пожелать, чтобы они нас поддерживали на каждой игре при любом результате, а мы будем стараться забивать много голов и побеждать», – сказал Иван.

Также форвард раскрыл цели, которые ставит перед собой в «Динамо».

«Динамо» – это именитый клуб, и трофеев давно не было. От себя хочу сказать, что буду приносить пользу как в тренировочном процессе, так и в играх. Буду стараться забивать, и самое главное – чтобы команда побеждала. Думаю, что вместе мы сможем победить и в чемпионате, и в Кубке», – передает слова Сергеева пресс-служба «Динамо».

Напомним, Сергеев перешел в «Динамо» из «Крыльев Советов». За самарскую команду Иван выступал с 2020 по 2021 год и взял с ней Первую лигу. Затем в карьере форварда последовал «Зенит», а осенью 2024 года Иван вернулся в Самару.

В минувшем сезоне Иван отыграл 26 матчей в РПЛ за самарскую команду, где забил девять мячей и отдал три голевые передачи.