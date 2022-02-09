Иван Новиков: Проблему обманутых дольщиков в Татарстане решат в 2022 году

В 2022 году в Татарстане планируют ввести последние дома, которые строились по схеме долевого участия с нарушением прав покупателей квартир. Таким образом Единый реестр проблемных объектов по республике будет полностью закрыт. Об этом сообщил исполнительный директор Фонда по защите прав граждан – участников долевого строительства Иван Новиков.

По его словам, с проблемой обманутых дольщиков столкнулись практически все регионы. При этом возникла определенная закономерность: масштаб проблемы обманутых дольщиков пропорционален объему строительства многоквартирного жилья.

«В Москве сейчас 63 проблемных объекта, в Московской области – 642, в Краснодарском крае – 171. Но Татарстан стоит особняком – несмотря на высокие объемы строительства многоквартирного жилья, к началу 2022 года мы подошли всего с пятью проблемными объектами в реестре», – сказал Новиков.

Он уточнил, что общая площадь оставшихся 5 объектов в 10 раз меньше того, что в Татарстане ввели в эксплуатацию в 2021 году.

«Остаются не восстановлены в правах около 500 дольщиков. Отмечу, что по всем объектам у нас есть решение, источники финансирования и план действий. Мы уже видим перспективу завершения этой истории: планируется, что уже в этом году Единый реестр проблемных объектов по Республике Татарстан будет полностью закрыт», – подчеркнул собеседник ИА «Татар-информ».

Иван Новиков напомнил, что с 2010 года в Татарстане было введено в эксплуатацию 104 проблемных объекта для более чем 11 тыс. обманутых дольщиков, построено около 1 млн квадратных метров жилья. В ушедшем 2021 году в республике ввели в эксплуатацию 9 проблемных объектов для 2,4 тыс. обманутых дольщиков.

Полная версия интервью с исполнительным директором Фонда Республики Татарстан по защите прав граждан – участников долевого строительства опубликована здесь.