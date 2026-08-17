Иван Морозов может перейти в «Ак Барс»: стороны ведут переговоры

Фото: hk-spartak.com

Как стало известно «Чемпионату», нападающий Иван Морозов близок к переходу в казанский «Ак Барс». В настоящий момент стороны активно обсуждают детали возможной сделки.

При этом права на 26-летнего форварда в КХЛ принадлежат «Спартаку» и будут действовать еще пять лет — до окончания сезона-2030/2031. Это означает, что в случае возвращения Морозова в КХЛ московский клуб сохранит приоритетное право на его подписание.

Хоккеист официально покинул «Спартак» 1 июля 2026 года. В минувшем регулярном чемпионате он провел 44 матча, в которых забросил 11 шайб и отдал 17 голевых передач. Часть встреч Морозов пропустил из-за дисквалификации, связанной с положительной допинг-пробой. В плей-офф на его счету пять игр и 5 очков (2+3) по системе «гол+пас».

Ранее «Чемпионат» уже сообщал, что Иван Морозов также рассматривает вариант с продолжением карьеры в НХЛ.