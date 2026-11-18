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Московский «Спартак» и магнитогорский «Металлург» оформили масштабную трансферную сделку. В результате обмена в уральский клуб отправились нападающие Иван Морозов и Михаил Мальцев, а в обратном направлении в Москву переехали форварды Руслан Исхаков и Игорь Нечаев. Кроме того, красно-белые получили права на защитника Всеволода Комарова и денежную компенсацию, которая, по данным СМИ, составила 50 млн рублей .

С «Морозовым» и «Мальцевым» «Металлург» заключил двухлетние контракты — до конца сезона-2027/2028 . Для Ивана Морозова этот переход стал возможностью возобновить карьеру: в июле он расторг контракт со «Спартаком» по собственной инициативе и с тех пор не провёл ни одного матча. Всего в КХЛ на его счету 299 игр и 200 (76+124) очков .

Спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков объяснил мотивы сделки:

«Мы долго находились в поисках центрального нападающего. В результате переговоров со "Спартаком" мы пришли к решению об обмене по позициям. Иван — опытный мастер, креативный игрок в атаке. Михаил — двусторонний центр, один из лучших на своей позиции» .

Для 26-летнего Руслана Исхакова переход в «Спартак» стал возвращением домой — он является воспитанником академии красно-белых. В КХЛ форвард успел поиграть за ЦСКА и «Металлург», набрав 94 (39+55) очка в 170 матчах. 20-летний Игорь Нечаев в текущем сезоне отметился 14 (6+8) очками в 24 играх за «Магнитку» .