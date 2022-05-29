Иван Максимов: «На лице мэра Исхакова после победы над шведами был детский восторг»

Команда «Ак Барс-Динамо» получила четвертого за последние пять лет наставника. Михаила Пашкина, заключившего контракт со «СКА-Нефтяником», сменил проработавший три последних года в команде Высшей лиги «Динамо-Крылатское» 48-летний Иван Максимов. Новый главный тренер казанского клуба дал эксклюзивное интервью спортивной редакции «Татар-информа».

Иван Максимов стал четвертым за последние пять лет наставником «Ак Барс-Динамо»

Фото: akbars-dynamo.ru/Руслан Ишмухаметов

«Знание предмета у Янко было на уровне не ста,а тысячи процентов»

Иван Иванович, начнем мы с печального события – 16 мая не только хоккейный, но и весь спортивный мир постигла тяжелая утрата – оборвалась жизнь самого титулованного тренера в истории хоккея с мячом Владимира Владимировича Янко. Его последним местом работы стала должность спортивного директора «Ак Барс-Динамо». Какие эмоции пережили?

Да, до сих пор не могу отойти от случившегося. Еще недавно строили планы совместной работы в Казани, за 4 дня до кончины Владимир Владимирович Янко должен был прилететь в Казань и принять участие в моем первом учебно-тренировочном сборе с ребятами. А вместо этого мы вместе с директором клуба и начальником команды поехали в Москву и простились с ним. Какую роль сыграл Янко в моей жизни? Начну с того, что он был человеком, который пригласил меня в национальную команду. На тот момент я был игроком «Енисея» - мы уже выигрывали Кубок России, играли в финалах чемпионата страны и однажды мы пересеклись с Владимиром Владимировичем на финале Кубка. Он подошел ко мне и сказал: Давай Иван, готовься, ты теперь игрок национальной сборной.

Это было не в сезоне 2000/2001, на финише которого вы станете главным героем двухматчевого финального противостояния с не знавшим поражений в финалах чемпионата с 1996 «Водником»?

Да.Он сказал – впереди у нас чемпионат мира, и с тех пор я попал в обойму сборной России. И вообще, Владимир Владимирович мог вдохнуть жизнь в любого хоккеиста. Он мог его раскрепостить, мог добиться, чтобы у игрока была сумасшедшая мотивация и выходя на лед этот игрок мог «умирать» за команду, за тренера, естественно за страну. В этом была его мощная заслуга

«Владимир Владимирович мог вдохнуть жизнь в любого хоккеиста. Он мог его раскрепостить, мог добиться, чтобы у игрока была сумасшедшая мотивация» Фото: пресс-служба Федерации хоккея с мячом России

Но Янко нельзя считать преимущественно тренером-мотиватором?

Конечно нет. Если брать любую сторону тренерской деятельности, то он сам любил выражение «знание предмета». Так вот, у него это знание предмета было, мне кажется, на уровне не ста, а тысячи процентов. С ним можно было общаться на любую тему – и тактика, и все другие вопросы, в которых он давал тебе полный расклад, как нужно действовать. Причем, и это крайне важно, он всегда оставлял тебе люфт для твоей импровизации. То есть, ты действуешь в рамках определенных тактических схем и заданий, но простор для собственной импровизации он тебе всегда оставлял и дальше они всегда говорил: это твое мастерство и твое понимание игры, которое может быть выше, чем я тебе говорю, но в этом и заключается мастерство игрока. То есть внутри схемы он всегда давал тебе шанс на собственное понимание момента. Он стремился раскрепостить игрока, чтобы тот не зажимался,а проявлял свои лучшие качества, но при этом чувствовал ответственность за результат. Этот баланс непросто поймать и привить игроку, а у него это получалось. Правильный баланс раскрепощенности и ответственности за результат. А то что от нас ушел человек-эпоха, это даже необсуждаемо. В последнее время мы с ним очень много общались, оказавшись вместе в казанском клубе строили планы на сезон,формировали новую команду, думали о том, как нам играть в новом сезоне. Он сам любил задавать тему и мы много разговаривали не только о хоккее, но и вообще о жизни и это было исключительно интересно и поучительно. Он мне сказал очень много правильных и важных вещей, которые я буду дальше нести с собой.

«Теперь нам с командой придется работать и за Янко»

Как возник вариант с Казанью?

Мне позвонил Владимир Владимирович (Янко) и сказал,что есть такое предложение. У нас состоялся обстоятельный разговор и я согласился.

Как состоялось знакомство с командой?

Очень быстро. Я прилетел, мы переговорили с Салаватом Гавриловичем Гайсиным и сразу поехали на стадион «Ракета», где я был представлен команде. Но я многих ребят знал, они меня, так что особо знакомиться и не надо было. Все прошло быстро, в деловой обстановке и когда я вернулся в Казань в следующий раз, мы приступили к работе. У нас был первый короткий сбор в апреле недельный. На первом сборе мне было важно посмотреть на ребят. Они катались, правда в коробке, на Высокой Горе. Шесть дней он длился и благодаря ему стало ясно, кто остается, кто уходит. Мы тогда с Владимиром Владимировичем очень много разговаривали, какой мы хотим видеть команду.

Владимир Янко и Салават Гайсин, март 2022 года Фото: akbars-dynamo.ru

На вечере подведения итогов сезона Янко сказал, что «Ак Барс-Динамо» - его последнее место работы… напророчил.

На предстоящий сезон он был очень заряжен. Ему хотелось чтобы мы выступили очень удачно. Я его давно знаю и всегда, когда наступало время больших турниров, он внутренне собирался и этим заряжал других. И все – тренеры, игроки, все, кто работал в системе сборной или клуба, ходили собранные,заряженные. И видно было, как он настроен был на этот сезон.Теперь нам с командой придется работать и за Янко.

«Первый официальный матч нового сезона проведем 14 августа»

Второй сбор прошел у вас с 5 по 22 мая. Давайте поговорим о кадровых изменениях.

Команду покинули Сергей Ган и Олег Земцов. Два молодых игрока Лысов и Пасечник перешли в кировскую «Родину». Что касается новичков, то Кирилл Петровский хоккеист очень известный, кстати, в сезоне 2013/14 поиграл за казанское «Динамо». Очень полезный игрок. Два парня из Иркутска полузащитник Иван Нечаев и нападающий Иван Соловьев. Первый девять, а второй семь сезонов защищали цвета молодежной и основной команд «Байкала-Энергии». Они амбициозные и это очень хорошо.

Сейчас большинство топ-игроков как раз «смещаются» в направлении восточных клубов – Хабаровска, Иркутска, Кемерова. Там и инфраструктура шикарная, и финансовые условия привлекательные. Почему эти ребята, наоборот, выбрали Казань?

Возможно, люди выбирают тот клуб, где им хочется работать. Они шли еще и затем, чтобы поработать с Владимиром Владимировичем.

Из «СКА-Нефтяника» пришел знаменитый вратарь Денис Рысев. Но при этом и никто из казанской бригады (Темников-Яшин) не покинул «Ак Барс-Динамо». Как это понимать?

Мы вопрос приглашения Дениса обсуждали с Янко. Все в обойме - работа в ходе подготовки к сезону и после его начала и даст ответ, как будет между голкиперами распределяться игровое время. Завершая разговор о новичках, назову Данила Максимова – полузащитник, воспитанник московского «Динамо», с 2014 играл за «Динамо-Крылатское».

Сейчас команда в отпуске. До какого числа?

- До 20 июня, после чего мы заходим в сезон. 14 августа мы проводим в Ульяновске первый официальный матч на предварительном этапе розыгрыша Кубка России.

Что предусмотрено по летним сборам?

Сначала медосмотр и короткий сбор в Казани. Затем уезжаем почти на месяц в Зеленодольск – там будут и лед, и ОФП, и специальная конькобежная подготовка. Потом поедем в Ульяновск, в «Волга-Спорт-Арену» для подготовки на большом льду.

Больной для казанского хоккея с мячом вопрос – отсутствие крытой арены. Этот момент, кстати, не заставил сомневаться в целесообразности принятия приглашения в «Ак Барс-Динамо»?

«Конечно, это наша мечта и цель, чтобы в Казани появился крытый каток для русского хоккея с искусственным льдом. В Казани построить такой объект сам бог велел» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Ничего страшного, во многих клубах Суперлиги не все хорошо с инфраструктурой. Конечно, это наша мечта и цель, чтобы в Казани появился крытый каток для русского хоккея с искусственным льдом. В Казани построить такой объект сам бог велел. Возможно, ситуация в этом направлении изменится и мы очень надеемся на понимание со стороны руководства Татарстана. Команда заслужила это. В любом случае, прогрессировать и хоккеистам и команде в целом и в тех условиях, которые есть, возможно. Я вообще верю, что прогрессировать можно в любых условиях.

«Хабаровские болельщики просто потрясающие»

Я хочу возвратиться к тому сезону 2000/2001, который стал, можно сказать, звездным часом в вашей карьере. Вы попали в сборную и сразу же стали чемпионом мира, а вместе с «Енисеем» на внутренней арене прервали гегемонию непобедимого «Водника»…

Да, мы увели у них «золото», которое они брали почти десятилетие – с 1996 по 2005-й. Но это спорт. В том году мы оказались удачливее, сумели навязать борьбу и мне в конце концов удалось забить мяч,ставший «золотым». Причем в Архангельске.

Да, они там все подготовили для празднования очередного чемпионства, писали, что даже водку «Янковская» выпустили(В.В.Янко в качестве главного тренера «Водника» сделал клуб семикратным чемпионом России – прим. ред) А вы им банкет обломали..

Не знаю насчет водки (смеется)

Когда в 2005 году новый мэр Архангельска Донской произнес знаменитую фразу «Городу нужны не водники, а дворники», Янко фактически всю «золотую коллекцию» игроков перевел в московское «Динамо», куда его позвали на должность главного тренера. А вас он не позвал в столицу?

Позвал. Я уехал туда по семейным причинам. У супруги тогда возникли проблемы со здоровьем, а президент хабаровского клуба мне очень помог. В благодарность за это я выбрал «СКА-Нефтяник» и год отыграл в Хабаровске, а уже с 2006 года на 8 сезонов стал московским «динамовцем».

Иван Максимов в составе московского «Динамо», 2007 год Фото: wikipedia.org, общественное достояние

«Кабаны» тогда были крепким середняком, типа нынешнего «Байкала-Энергии». О медалях только мечтать могли, «Арены Ерофей» и в помине не были. А народ хоккей любил?

Еще как! Мы принимали соперников на открытом «Нефтянике». Болельщики там просто потрясающие, на всех матчах обе трибуны полные и нас очень сильно поддерживали. До сих пор ту атмосферу вспоминаю – круто было.

«Мэр Исхаков бежал к нам после победы над шведами и на лице его был детский восторг»

Как прошло ваше «вливание» в «Динамо», костяк которого составили экс-хоккеисты «Водника»?

Совсем несложно – мы же почти со всеми в сборной вместе играли. Понадобилась буквально пара месяцев, чтобы понять, как ребята взаимодействуют, стать частью команды и начать приносить пользу.

А интересно, «Динамо» Янко повторяло стиль и рисунок игры «Водника» Янко – ведь главные действующие лица, во главе с наставником, были те же?

Разница была в том, что в «Воднике» все матчи проводили на открытом воздухе. И погода вносила свои коррективы – в Архангельске, столице Поморья, зимы очень снежные, и поэтому много матчей им приходилось играть верхом, строить соответствующую тактику. В «Динамо» мы играли в крытом «Крылатском» на идеальном льду, в условиях, не зависящих от погоды и подстраиваться под погоду, много играть верхом, не имело смысла.

Арена «Крылатское» была долгое время единственным крытым стадионом для хоккея с мячом в стране. Трудно было каждый раз, отправляясь на выезд, переходить из-под крыши на свежий, часто морозный воздух?

Для меня особой проблемой это не было. И в плане «продышки». Я знаю, что многие игроки других команд, приезжая в «Крылатское», жалуются на определенное отсутствие воздуха, но не знаю, возможно, мы, как хозяева арены, были привычными к этому и ничего не ощущали. Мне вспоминается год, который мы провели в Казани, когда в «Крылатском» шел ремонт. Надо отдать должное – для нас здесь были созданы практически идеальные условия, нам пошло навстречу руководство Республики Татарстан.

С этим было связано то, что на вошедшем в легенду турнире на Призы Правительства России вы выступали за сборную Татарстана?

Нет, это разные истории. В 2000 году, когда в Дербышках проходил этот турнир, я был на подходе к сборной, но не все сборники могли одновременно выйти на лед. На базе казанской «Ракеты» была сформирована сборная Татарстана и для получения игровой практике меня, Максима Чермных, еще нескольких потенциальных игроков национальной сборной, ввели в ее состав. И мы дошли до финала, в полуфинале переиграв в серии 12-метровых шведов (из-за проблем со льдом команды вместо игры били пенальти – А.Н.), а в финале при рекордной для Казани десятитысячной аудитории в зрелищном матче уступили первой сборной со счетом 4:10. Кто тогда был мэром Казани?

Камиль Шамильевич Исхаков

Так вот, после победы над шведами по пенальти, Исхаков бежал к нам, в его глазах был прямо-таки детский восторг и он был невероятно счастлив. Это выражения лица я никогда не забуду. Ради таких эмоций люди поднимаются на Эверест, прыгают с парашютом. А я это еще рассказываю и к тому, что хоккей с мячом способен дарить такие эмоции. В этот момент у высокого руководителя адреналин зашкаливал нереально.

Камиль Исхаков Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«В спорте высших достижений быть без характера нереально»

Вы можете выделить самых сильных партнеров, с которыми довелось играть (в клубах,сборной) и самых мастеровитых оппонентов, может быть шведов?

Ну конечно Сергей Ломанов, мой многолетний партнер, и по «Енисею», и в сборной. У нас с ним была связка, мы прекрасно чувствовали друг друга. Крутой игрок.

А в жизни?

Мы дружили. Но все таки Сергей младше меня, у нас у каждого семьи. Но человек на высочайшем уровне продолжает играть и забивать в «Енисее», что тут еще добавить?

Тренировал вас Сергей Ломанов-старший, Сергей Иванович. Тоже человек с характером.

А как иначе? Я думаю, что в спорте высших достижений тяжело быть без характера, да нереально это. Просто на каком-то этапе один перестает проявлять свой характер, а другой продолжает и идет дальше. Кто-то сдается, а кто-то проявляет свой чемпионский характер и всего добивается. Просто потрясающий хоккеист Михаил Свешников. Это даже не обсуждается. Да многих мог бы назвать, не обидеть бы кого, не упомянув. То же «Динамо», где я играл – весь состав можно перечислить. Каждый был незаменимым в своем амплуа. Можно брать и вратарей, и защитников, и хавбеков и нападающих. Франц, Обухов - вообще вопросов нет.

А из соперников?

Ну если брать завершение карьеры, мне очень нравился Даниэль Берлин – игрок неуступчивый, креативный, эталон центрального полузащитника. Игрок, который делает командную игру,который выстраивает вокруг себя команду, играет для команды. Человек,делающий команду, причем чемпионскую. И еще один Моссберг – его можно со Свешниковым сравнить. Моссберг был креативным, на него было круто смотреть, он выделывал такие красивые элементы..

Какие главные козыри шведов времен вашего с ними соперничества?

Они могли очень долго контролировать мяч. Мы в своем чемпионате играли по-другому и нас это очень бесило и где-то они нас укачивали,убаюкивали и поэтому добивались результата. У них было несколько схем и шведский нападающий мог бесконечно открываться, не получая мяча. Российский игрок так не может, шведский может, так что наш и шведский хоккей немного разный.

«Основа чемпионского «Динамо» - это практически базовый состав сборной»

Вы провели в «Динамо» 8 сезонов, но карьеру игрока завершили в родном красноярском клубе. Причем завершили красиво, в 2015 вместе с командой завоевав золотые медали. Чем было вызвано возвращение домой?

В «Динамо» выстраивалась новая команда. А мне был уже 41 год и в этом возрасте я сыграл за «Енисей» и даже забил в «золотом» матче. После завершения сезона я остался работать в системе «Енисея» старшим тренером (главным был Ломанов-старший). В сезоне 2018/19 неполный год поработал и главным тренером.

После чего перебрались в Москву?

Да, в декабре 2018-го я покинул пост главного тренера «Енисея». К этому моменту наши взгляды с Сергеем Ивановичем Ломановым на ситуацию в команде разошлись настолько, что другого пути я для себя не видел. По приезде в столицу начал работать в «Динамо-Крылатском».

Во время работы в «Динамо-Крылатском» Фото: пресс-служба Федерации хоккея с мячом России

Это система «Динамо»?

С одной стороны да. Но у первого «Динамо» и «Крылатского» совершенно разные источники финансирования». Эта команда была создана Варварой Борисовной Барышевой при Арене «Крылатское». Это именно спортивная школа по хоккею с мячом в Москве. Это очень большое дело, что она есть и во время моей работы мне удалось эту школу развить и сделать популярной. К нам стали приезжать игроки из других регионов, не только в молодежную команду, но и по детским возрастам. Считаю, что мы хорошо сработали и сейчас эта система остается и продолжает функционировать.

В чем причина главных успехов чемпиона Суперлиги «Динамо»? Своих резервов то особо не видно.

Пока нет. Я потому и говорю, что первая команда «Динамо» и молодежка («Динамо-Крылатское») - это абсолютно разные вещи. Костяк первой команды составляют топ-игроки, это практически базовый состав сборной. Миргазов, Бефус, Иванов, два бортовых полузащитника. И такие ребята как Дарковский – это лучшие молодые игроки России. Из московских воспитанников пока в основе только Никита Иванов. Но есть ребята на подходе – например Николай Спиридонов 2005 года рождения уже должен проходить в первую команду. Вот он свой воспитанник, три года занимался со мной, парень перспективный,играет в молодежной сборной России. И дальше будут другие ребята.

Удалось за период работы с командой реализовать свои творческие тренерские задумки?

Конечно. Поле для деятельности там было просто непаханное. Можно было ставить какие угодно эксперименты. Благодаря этому я получил очень большой опыт. Не случайно, что в этом году семь игроков «Динамо-Крылатского» подписали контракты с разными клубами Суперлиги – это отличный результат. Один из них –мой сын Данил, ставший хоккеистом «Ак Барс-Динамо»

А турнирные задачи перед вами ставились?

Естественно. Мы должны были попадать в финальную часть. И мы эту задачу каждый сезон, что я руководил командой, решали.

«На предстоящий сезон Янко был очень заряжен»

В футболе есть случаи, когда люди, не игравшие, становятся большими тренерами - тот же Моуриньо. А вот в хоккее с мячом по-моему все главные тренеры клубов – бывшие хоккеисты. Вы не знаете исключений?

«В футболе после завершения карьеры ты можешь реализоваться тренером, агентом, менеджером. А в бенди кроме тренерства податься можно разве что в судьи, ну или в администратора команды» Фото: akbars-dynamo.ru/Руслан Ишмухаметов

Не знаю. Может быть причина – специфика нашего вида спорта. В частности, в футболе после завершения карьеры ты можешь реализоваться тренером, агентом, менеджером. А в бенди кроме тренерства податься можно разве что в судьи, ну или в администратора команды.

У вас желание стать тренером когда созрело?

Я давно хотел попробовать себя в этом качестве. Мне это нравилось и последние годы как игрока я уже об этом думал. К тому же я работал и учился у таких больших наставников как Янко, Ломанов.

Что такое хоккей «по-максимовски»? Люди красноярской школы, на мой взгляд, больше нацелены на атаку?

Мне нравится, когда сначала идет жесткий прагматизм, обеспечивается результат, а дальше уже начинаются красота и импровизация, которую и помнят болельщики.

«Отправил защитников команды смотреть как действуют их коллеги по амплуа из УНИКСа»

Я вспоминаю, когда Владимир Янко в 2010 возглавил казанское «Динамо», он собрал местных журналистов и много говорил о том, как он любит смотреть на работу своих коллег-тренеров из игровых видов спорта, о схожести в тактическом плане хоккея с мячом и футбола, о своей дружбе с Станиславом Ереминым, Зинэтулой Билялетдиновым и т.д. Вам эти взгляды близки?

Это взаимообогащение идеями меня очень интересует, с удовольствием в спортивной столице России познакомлюсь с кем-то из наставников команд по игровым видам спорта. Недавно мы, тренерский штаб сборной России, ездили в Сочи в Федеральный центр подготовки сборных команд. С нами вместе жили четыре национальные команды. Я понял, как раньше это проходило – многие ребята-тренеры были на сборах и там было тесное общение штабов,специалистов из разных сборных. И все друг с другом общались, подсматривали что-то из учебно-тренировочных занятий коллег. Сейчас все команды изолированы и вот этот сочинский центр в какой-то степени выполняет эту объединяющую функцию. В Сочи мы были 10 дней и мне очень понравилось, что можно посмотреть тренировки других спортсменов,отмечаешь что-то интересное для себя. Так что я предполагаю общение с коллегами из смежных игровых видов в Казани – в конце концов, речь не только о спорте, мы же не изолированы в мире, надо выстраивать и отношения в жизни, которая нас окружает.

На хоккее с шайбой (полуфинальном матче «Ирбиса») вы уже были. Какие вообще виды предпочитаете?

Очень нравятся хоккей с шайбой, баскетбол – очень динамичный вид спорта. Кстати о баскетболе. Я собрал наших защитников, дал им пропуска на матчи УНИКСа и послал их смотреть матч «бронзовой» серии с «Локомотивом-Кубанью».

Зачем?

Пусть смотрят, как баскетболисты УНИКСа, те же защитники, играют на низких ногах. Как без замен действует Воронцевич. Как работает невысокий по баскетбольным меркам Зайцев. Как люди двигаются при осуществлении персональной опеки. На матчах с «Зенитом» меня поразило, когда я увидел в живую (по телетрансляции это не видно) как люди двигаются. Для меня это было просто фантастика!

Ильяс Хандаев – главный тренер национальной сборной России, бывший тренер «Ак Барс-Динамо» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Вы упомянули национальную сборную. Интересно, что сейчас весь штаб команды состоит из бывших и нынешнего тренера казанского клуба – Ильяс Хандаев главный, вы с Михаилом Пашкиным – помощники. Что в планах?

Пока наверное речь можно вести об определенности с составом, о сборах, о товарищеских матчах первой и второй сборных или сборных с клубами. Дальше заглядывать трудно.

Есть желание через наше издание обратиться к казанским болельщикам,любителям русского хоккея?

Конечно есть. Я советую родителям приводить детей в школу по хоккею с мячом. Наша игра на открытом воздухе, это очень полезно для здоровья. Когда ребенок двигается на открытом воздухе это профилактика многих болезней. К тому же, хоккей с мячом – сложно координационный вид спорта – для детей, для их физического развития лучше вида спорта не придумаешь. Он и не такой травмоопасный, у нас нет бортов как в шайбе и нет этих опасных столкновений с бортом. В итоге дети у нас развиваются более гармонично.

Спасибо за откровенный и обстоятельный разговор и удачи вам и команде в сезоне!