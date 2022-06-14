Иван Купала, Сабантуй и Уяв: как изменится карта этнофестивалей Татарстана в 2022 году

Сколько площадок для Сабантуя откроют в Татарстане и за его пределами в этом году, какие подарки ждут батыров и как будут отмечать в республике праздники славянских и финно-угорских народов, рассказали журналистам в Доме Правительства Татарстана.

Ирада Аюпова сообщила, что в этом году изменятся площадки проведения праздников славянской культуры «Иван Купала» и чувашской культуры «Уяв» Фото: prav.tatarstan.ru

«Особе место занимают праздники традиционной культуры и этнофестивали»

Как сообщила министр культуры РТ Ирада Аюпова, в 2022 году в Татарстане изменятся площадки проведения двух крупных праздников - славянской культуры «Иван Купала» и чувашской культуры «Уяв».

«Впервые в этом году республиканский праздник славянской культуры «Иван Купала» пройдет на новой площадке - в Зеленодольске. В этом году он пройдет совершенно на другом уровне, очень масштабно. Также в 2022 году изменится площадка проведения республиканского праздника чувашской культуры «Уяв»», - сказала Аюпова.

Впервые в этом году республиканский праздник славянской культуры «Иван Купала» пройдет на новой площадке – в Зеленодольске Фото: nabchelny.ru

Спикер напомнила, что 2022 год в России объявлен Годом культурного наследия народов России. В Татарстане проживают представители более 170 национальностей. В рамках Года культурного наследия музеи, театры, концертные площадки и другие культурные учреждения России и нашей республики проводят множество тематических мероприятий, посвященных традиционному искусству и быту, памятникам истории и культуры всех народов и этнических общностей страны.

По словам Аюповой, особенно актуальная тема нематериального культурного наследия. Республика Татарстан инициировала внесение закона на федеральном уровне, который будет регулировать эти вопросы.

Республиканский праздник удмуртской культуры «Гырон Быдтон» пройдет в Бавлинском районе 2 июля Фото: © «Татар-информ»

«Особое место в данном направлении занимают праздники традиционной культуры и этнофестивали. Мы ушли от календарного плана. Карта этнофестивалей сформирована и включает более 80 мероприятий, помимо Сабантуев, которым мы придаем особое значение. Сабантуи покрывают всю территорию республики», - проинформировала министр культуры РТ.

Она рассказала о ключевых праздничных мероприятиях, которые пройдут этим летом. Республиканский праздник мордовской культуры «Валда шинясь» будет организован в селе Кильдюшево Тетюшского района 25 июня. Республиканский праздник удмуртской культуры «Гырон Быдтон» пройдет в Бавлинском районе 2 июля. На 8 июля запланировано проведение республиканского праздника славянской культуры «Иван Купала» в селе Ильинское Зеленодольского района. Республиканский праздник чувашской культуры «Уяв» пройдет 10 июля в Алькеевском районе.

Республиканский праздник мордовской культуры «Валда шинясь» будет организован в селе Кильдюшево Тетюшского района 25 июня Фото: leninogorsk.tatarstan.ru

16 июля в Мамадышском районе состоится республиканский праздник кряшенской культуры «Питрау». 22-23 июля пройдет второй Международный этнокультурный фестиваль «Ага-Базар» в Болгаре. На 30 августа запланирован «Уйнагыз гармуннар» в Казани.

Кроме того , 4 мая уже прошел праздник «Каравон», а 4 июня был организован марийский традиционный праздник «Семык» в Агрызе. На прошлой неделе Сабантуй стартовал в селах республики, а 19 июня праздник пройдет плуга развернется в Казани сразу на трех площадках.

16 июля в Мамадышском районе состоится республиканский праздник кряшенской культуры «Питрау» Фото: © «Татар-информ»

«Сабантуй проводится в каждом регионе с компактным проживанием татар под эгидой Татарстана»

Как сообщил председатель исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров, всего в этом году при поддержке Татарстана будет проведено 388 Сабантуев в разных городах и районах России. Татарский национальный праздник будет организован и в других странах мира, в местах компактного проживания татар.

«Сабантуи – это не только календарные дни в летний период, это системная работа, которая ведется Минкультом РТ совместно с исполкомом Всемирного конгресса татар. В 35 странах зарубежья, несмотря на ту обстановку, которая сейчас есть, проходит Сабантуй. В 58 регионах России проходит праздник. Сабантуй проводится в каждом регионе с компактным проживанием татар под эгидой Татарстана», - проинформировал он.

Данис Шакиров: «18 июня пройдет федеральный Сабантуй, в котором примет участие 65 регионов Российской Федерации» Фото: prav.tatarstan.ru

Спикер отметил, что представители муниципальных районов республики выезжают на Сабантуи, которые проходят в разных регионах страны, с подворьями и артистами, чтобы показать весь национальный колорит и идентичность.

«17-18 июня праздник пройдет в Ульяновске. 18 июня пройдет федеральный Сабантуй, в котором примет участие 65 регионов Российской Федерации. Всероссийский сельский Сабантуй пройдет в Мордовии в селе Аксеново. Также в рамках дней Татарстана в Якутии 24-25 июня запланировано проведение Сабантуя. В этом году пройдет Международный шахтерский сабантуй в Кемеровской области, в Новокузнецке», - отметил Шакиров.

19 июня Сабантуи развернутся в Казани на трех традиционных площадках – в березовых рощах поселков Мирный и Дербышки, а также на Лебяжьем озере Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Среди батыров Казани разыграют трех баранов и квадроциклы

Абсолютные батыры татарского народного праздника Сабантуй в этом году получат в награду не только баранов, но и квадроциклы. О праздничных мероприятиях в Казани рассказал начальник Управления культуры Казани Азат Абзалов.

«В этом году впервые за последнее время Сабантуй будет проходить несколько дней в Казани. 18 июня на территории казанского ипподрома состоится конно-спортивный праздник. Мероприятие начнется в 16:30, запланировано 14 заездов и показательных выступлений. Ожидается праздничный розыгрыш призов. Программа праздника завершится красочным музыкально-пиротехническим шоу», - отметил он.

Азат Абзалов: «В этом году впервые за последнее время Сабантуй будет проходить нескольких дней в Казани» Фото: prav.tatarstan.ru

19 июня мероприятия в рамках татарского народного праздника Сабантуй развернутся в городе на трех традиционных площадках – в березовых рощах поселков Мирный и Дербышки, а также в лесопарковой зоне озера Лебяжье. На каждую площадку гостей будет возить общественный транспорт.

На каждой из трех точек будут организованы традиционные народные состязания – лазанье на столбы, разбивание горшков, бег с коромыслом, перетягивание каната. Лучшие батыры со всей республики съедутся на турнир, на каждой площадке пройдут соревнования по татарской народной борьбе «корэш».

Абсолютные батыры в этом году получат в награду баранов и квадроциклы Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Максимальную палитру наследия народов Татарстана соберет татарский народный праздник Сабантуй. На каждой площадке будут представлены сельские подворья. Праздничная театрализованная программа начнется в 11 утра, а шатры начнут работать в 9 утра», - добавил Абзалов.

Спасший татарстанцев от засухи праздник «Уяв» привлечет новых туристов

Как уже отмечалось, республиканский праздник чувашской культуры «Уяв» пройдет 10 июля в селе Хузангаево Алькеевского района Татарстана. Этот праздник в одно засушливое лето спас сельчан от засухи, а теперь поможет привлечь в регион туристов, отметил руководитель исполкома Совета Ассамблеи народов РТ Константин Яковлев.

Константин Яковлев: «Хузангаево станет одним из центров туризма в Татарстане. У него уникальное местоположение, везде озера» Фото: prav.tatarstan.ru

«Это место станет одним из центров туризма в Татарстане. У него уникальное местоположение, везде озера. Там открывается президентский мост, у озера построены гостевые домики, на озере живут восемь пар лебедей. Там уникальное рыбное хозяйство, приезжие могут рыбачить. Там строится огромная крепость-замок, планируется парк 100-летия ТАССР, будет огромная ракета с бюстами Гагарина и Николаева, ожидаются гости из многих регионов», - пояснил он.

Спикер проинформировал, что национальные праздники «поднимают патриотизм и дух людей». В их проведение вкладывают огромные средства представители бизнеса. К примеру, местный бизнесмен Иван Казанков.

Республиканский праздник чувашской культуры «Уяв» пройдет 10 июля в селе Хузангаево Алькеевского района Фото: © «Татар-информ»

«Он трудяга, не любит праздники. Когда мы в первый раз с ним встречались, он сказал: «У нас засуха, гибнет урожай». А я сказал: «Это традиция народа, надо молиться Богу, просить дождя». Он организовал маленький деревенский «Уяв» и после праздник пошел дождь. После этого он буквально «заболел» этим праздником», построил 40 домов на берегу озера», - рассказал Яковлев.

Докладчик добавил, что «национальные праздники – это душа народа». Кроме того, такие праздники привлекают в наш регион туристов. Поддержка этнотуризма - важное направление для Татарстана. Гостей интересует быт многонационального народа, компактно проживающего в нашем регионе.

Фото на анонсе: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»