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Промышленность
28 марта 2022  20:05
Александр Хевронин

Иван Колчин: Наша задача - обеспечить бесперебойную работу наших предприятий

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Основные задачи по обеспечению качественной и бесперебойной работы предприятий Татарстана озвучил заместитель министра промышленности и торговли республики Иван Колчин.

«В связи с введеными санкциями в отношении нашей страны со стороны Евросоюза и США в России граничился доступ к иностранным технологиям. Поэтому сейчас наша основная задача — обеспечить бесперебойную работу предприятий Татарстана», — заявил замминистра.

По его словам, основными направлениями развития стали локализация проблемных компонентов и решение вопросов логистики. Он добавил, что сейчас уже существует ряд сервисов для импортозамещения иностранных деталей отечественными аналогами.

#минпромторг рт #предприятия татарстана #импортозамещение
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