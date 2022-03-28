Иван Колчин: Наша задача - обеспечить бесперебойную работу наших предприятий

Основные задачи по обеспечению качественной и бесперебойной работы предприятий Татарстана озвучил заместитель министра промышленности и торговли республики Иван Колчин.

«В связи с введеными санкциями в отношении нашей страны со стороны Евросоюза и США в России граничился доступ к иностранным технологиям. Поэтому сейчас наша основная задача — обеспечить бесперебойную работу предприятий Татарстана», — заявил замминистра.

По его словам, основными направлениями развития стали локализация проблемных компонентов и решение вопросов логистики. Он добавил, что сейчас уже существует ряд сервисов для импортозамещения иностранных деталей отечественными аналогами.