Иван Игнатьев объяснил, почему не заиграл в «Рубине» под руководством Слуцкого

Фото: rubin-kazan.ru

Бывший нападающий «Краснодара» и «Рубина» Иван Игнатьев рассказал, почему, по его мнению, ему не удалось раскрыться в казанской команде под руководством наставника Леонида Слуцкого. По словам игрока, он не сошёлся с тренером по настроению.

– Какой этап твоей карьеры в России считаешь самым неудачным?

— Что тут думать? «Рубин». Неправильный выбор был. Оказалось, мы со Слуцким — разные люди. При этом не могу ничего плохого сказать про Леонида Викторовича. Просто у нас разный менталитет.

— В каких моментах вы не сошлись?

— В тренировочном процессе, общении, шутках. Конфликта не было, просто Слуцкий не считал меня хорошим футболистом.

— А ты считаешь его плохим тренером?

— Нет. Считаю, Леонид Викторович делает хорошую работу. Просто у каждого из нас свой вайб, — цитирует Игнатьева Sport24.

Напомним, перешел в «Рубин» из «Краснодара» за семь миллионов евро в декабре 2019 года, подписав контракт на четыре год. Футболист провел в казанской команде три сезона, в которых отметился лишь 3 голами с пенальти. 27 июня 2022 года, контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон, и он покинул клуб