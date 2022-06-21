Иван Гущин: «Здание Алафузовского театра будет восстановлено в прежнем виде»

Пострадавший от пожара памятник архитектуры — здание Алафузовского театра в Казани — будет восстановлен в прежнем виде. Об этом сообщил «Татар-информу» руководитель Комитета РТ по охране культурного наследия Иван Гущин.

«Ущерб, причиненный огнем и последующим тушением пожара, еще только предстоит оценить. Однако уже сейчас понятно, что он значителен. Поврежден предмет охраны. Причины возгорания и вообще все обстоятельства произошедшего устанавливаются следствием. По заявлению Следственного комитета возбуждено уголовное дело по статье 243 УК РФ “Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия народов Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр”. Без сомнения, объект культурного наследия регионального значения — здание Алафузовского театра второй половины XIX века — обязательно будет восстановлен», — сказал Гущин.

Пожар в здании театра, расположенного в Казани на улице Гладилова, возник около полудня 14 июня. По свидетельству очевидцев, пожар начался в чердачном помещении. В старинном здании была расположена арт-резиденция «Созвездие-Йолдызлык», сотрудники самостоятельно эвакуировались на улицу.

Здание Алафузовского театра является памятником республиканского значения. Оно было построено в 1898-1900 годы на средства крупного промышленника Ивана Алафузова. В нем изначально находился Дом просвещения имени Александра II. По свидетельствам современников на сцене театра неоднократно выступал Федор Шаляпин, а также играл в спектаклях и дебютировал в качестве режиссера основатель татарского театра Габдулла Кариев.