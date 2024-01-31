Иван Гущин: В этом году завершим работу по первому этапу Казанского обвода

В этом году будет завершена работа по десятикилометровому участку Казанского обвода в части определения его как памятного места, связанного с историческими событиями. Об этом на заседании Молодежного парламента РТ сообщил председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

«В рамках первого этапа мы определили десятикилометровую зону, расположенную в Кайбицком районе. Дальше мы дойдем и до Спасского района. Нам необходимо будет пройти историко-культурную экспертизу. Хотим определить эту территорию как достопримечательное место. Это особый вид объектов культурного наследия, связанных с историческими военными событиями. Для этой территории будут определены требования к осуществлению деятельности и строительные регламенты, что обеспечит сохранность объекта», — сообщил Гущин.

Казанский обвод был создан в начальный период Великой Отечественной войны как часть Волжского оборонительного рубежа. Общая протяженность укреплений превышает 330 километров, они идут от Кайбицкого до Спасского района Татарстана.