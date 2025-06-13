Гущин: «Татар-информ» вносит вклад в сохранение культурного наследия Татарстана

Председатель Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия Иван Гущин поздравил информационное агентство «Татар-информ» с 35-летием.

«От всей души поздравляю "Татар-информ" с юбилеем! Сегодня средства массовой информации играют ключевую роль в сохранении исторического и культурного наследия. Ваш труд — это мощный инструмент формирования общественного сознания и передачи исторической памяти. Вы вносите весомый вклад в сохранение уникального культурного и духовного наследия народов Татарстана», – отметил Гущин.

Он подчеркнул важность многолетнего сотрудничества между комитетом и информагентством. Так, за годы совместной работы удалось реализовать ряд значимых инициатив, направленных на восстановление и популяризацию мусульманских и православных святынь республики. Одним из ярких примеров стал благотворительный проект «Сохраняем вместе», который благодаря информационной поддержке агентства стал широко известен, привлек внимание меценатов и способствовал восстановлению храмов и мечетей – символов духовной жизни татарского народа.

«Мы выражаем глубокую благодарность коллективу "Татар-информ" за профессионализм, ответственность и чуткость к проблемам общества. Ваше неравнодушие и поддержка делают возможным достижение больших целей, укрепляют чувство гордости за наше общее прошлое и уверенность в будущем», – подчеркнул Иван Гущин.

Он пожелал команде агентства дальнейших творческих успехов, вдохновения и стабильности, отметив, что ее голос должен и дальше звучать ясно и уверенно, передавая будущим поколениям правду и красоту родного края.