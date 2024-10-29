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Иван Гущин: «Столько памятников в Казани, как перед БРИКС, мы не реставрировали никогда»
Сколько памятников в Казани привели в порядок перед саммитом БРИКС и какие объекты попадут в зону особого внимания Госкомитета РТ по охране объектов культурного наследия перед празднованием 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на брифинге в Кабинете министров РТ сегодня рассказал глава ведомства Иван Гущин.
Памятники Казани получили высокую оценку от гостей саммита БРИКС
Работы к саммиту БРИКС по реставрации памятников получились беспрецедентно масштабными, сообщил председатель Госкомитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.
«Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия совместно с мэрией Казани был вовлечен в работу по подготовке исторического центра и исторических зданий. В зоне внимания в текущем году было свыше 80 памятников архитектуры города. Ожидаемо, что объекты Казанского Кремля, Мечеть Марджани, Собор Казанской иконы Божией Матери стали точками притяжения. Памятники Татарстана получили высокую оценку статусных гостей», – отметил он.
Большая работа была проведена по реставрации Казанской ратуши, а также обновили объекты Ансамбля Казанского Кремля – Северный корпус, Юнкерское училище, Башню Сююмбике.
Кроме того, были проведены работы по реставрации зданий железнодорожного вокзала, Казанского федерального университета, Казанского национального исследовательского технического университета им. А.Н.Туполева (КАИ), Дома печати на Баумана и ряда религиозных объектов.
«Такого количества объектов культурного наследия в историческом центре Казани в один год мы не реставрировали никогда. Целых 80 памятников. Это была серьезная нагрузка, но мы справились. Это большая удача, что саммит БРИКС позволил нам уделить внимание тем объектам, которые до этого оставались в стороне», – подчеркнул Гущин.
В 2024 году на реконструкцию объектов культурного наследия в Татарстане направили 3,5 млрд рублей
Всего в этом году на ремонт и благоустройство объектов культурного наследия направили порядка 3,5 млрд рублей бюджетных средств.
«По состоянию на сегодняшний день профинансировано объектов культурного наследия по Татарстану на сумму 3,5 млрд рублей. К концу года эта цифра достигнет 4 млрд. Кроме того, привлечено почти 700 млн благотворительных средств. Это все не считая вложений частных инвесторов», – рассказал он.
В этом году были проведены работы на таких объектах, как мечеть Марджани, здание Алафузовского театра, Ново-Слободская мечеть в Казани, Троицкая церковь в Заинском районе, усадьба крестьянина Сагди в Арском районе, где жил Габдулла Тукай и многих других.
Реконструкцию храма-памятника на Казанке планируют завершить в 2025 году
Отдельно Гущин остановился на одном из самых сложных объектов, которые сейчас находятся на реконструкции – храме-памятнике в честь Нерукотворного Образа Спасителя на реке Казанка.
«Мы ставим для строителей отметку – август 2025 года. Объем задач колоссальный. Сейчас мы на стадии проектирования живописи внутри памятника. Дальше вопрос внутреннего убранства. Там не решены моменты с водоснабжением и отоплением. Сегодня мы ограждаем его от воды, чтобы сделать гидроизоляцию», – пояснил он.
Также идет дискуссия о том, каким сделать мост к памятнику и стоянку для туристических автобусов.
В Татарстане на учете 57 памятников, связанных с Великой Отечественной войной
В 2025 году будет отмечаться 80 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне, потому особое внимание будет уделено памятникам, связанным с этой темой.
«Всего на государственной охране в республике стоит 57 объектов, связанных с Великой Отечественной войной. Это захоронения, памятники, бюсты. В настоящее время проводится государственная историко-культурная экспертиза в целях обоснования целесообразности включения 18 объектов в единый государственный реестр объектов культурного наследия. В этом году мы проводим масштабную инвентаризацию таких памятников и их технического состояния», – заявил он.
По итогам экспертизы будет составлен список объектов, где необходим ремонт, после чего приступят к работам, добавил Иван Гущин.
Родился 13 июня 1983 года в Казани.
В 2005 году окончил Татарско-американский региональный институт по специальности «мировая экономика», бухгалтер-экономист, в 2012 году – Казанский филиал российской академии правосудия» по специальности «юриспруденция», юрист. Прошел ряд программ по профессиональной переподготовке.
С 2007 года работал в Министерстве юстиции Республики Татарстан заместителем начальника отдела обеспечения деятельности по предрегистрационной подготовке документов, заместителем начальника отдела организационной работы, заместителем начальника отдела информационно-аналитической работы, координации и планирования.
С 2011 по 2015 год был главным советником организационного отдела Управления Президента Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной политики. Три года занимал должность заместителя начальника Управления – заведующего отделом антикоррупционного мониторинга Управления Президента РТ по вопросам антикоррупционной политики.
В июне 2018 года назначен председателем Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия
Награжден медалью «За доблестный труд», имеет ряд поощрений.
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