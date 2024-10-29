Иван Гущин: «Столько памятников в Казани, как перед БРИКС, мы не реставрировали никогда»

Иван Гущин: «Памятники Татарстана получили высокую оценку статусных гостей»

Фото: prav.tatarstan.ru

Памятники Казани получили высокую оценку от гостей саммита БРИКС

Работы к саммиту БРИКС по реставрации памятников получились беспрецедентно масштабными, сообщил председатель Госкомитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

«Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия совместно с мэрией Казани был вовлечен в работу по подготовке исторического центра и исторических зданий. В зоне внимания в текущем году было свыше 80 памятников архитектуры города. Ожидаемо, что объекты Казанского Кремля, Мечеть Марджани, Собор Казанской иконы Божией Матери стали точками притяжения. Памятники Татарстана получили высокую оценку статусных гостей», – отметил он.

Большая работа была проведена по реставрации Казанской ратуши, а также обновили объекты Ансамбля Казанского Кремля – Северный корпус, Юнкерское училище, Башню Сююмбике.

Проведены работы по реставрации железнодорожного вокзала Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Кроме того, были проведены работы по реставрации зданий железнодорожного вокзала, Казанского федерального университета, Казанского национального исследовательского технического университета им. А.Н.Туполева (КАИ), Дома печати на Баумана и ряда религиозных объектов.

«Такого количества объектов культурного наследия в историческом центре Казани в один год мы не реставрировали никогда. Целых 80 памятников. Это была серьезная нагрузка, но мы справились. Это большая удача, что саммит БРИКС позволил нам уделить внимание тем объектам, которые до этого оставались в стороне», – подчеркнул Гущин.

В этом году были проведены работы на многих объектах, в том числе в мечети Марджани Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В 2024 году на реконструкцию объектов культурного наследия в Татарстане направили 3,5 млрд рублей

Всего в этом году на ремонт и благоустройство объектов культурного наследия направили порядка 3,5 млрд рублей бюджетных средств.

«По состоянию на сегодняшний день профинансировано объектов культурного наследия по Татарстану на сумму 3,5 млрд рублей. К концу года эта цифра достигнет 4 млрд. Кроме того, привлечено почти 700 млн благотворительных средств. Это все не считая вложений частных инвесторов», – рассказал он.

В этом году были проведены работы на таких объектах, как мечеть Марджани, здание Алафузовского театра, Ново-Слободская мечеть в Казани, Троицкая церковь в Заинском районе, усадьба крестьянина Сагди в Арском районе, где жил Габдулла Тукай и многих других.

Храм-памятник в честь Нерукотворного Образа Спасителя Фото: rais.tatarstan.ru

Реконструкцию храма-памятника на Казанке планируют завершить в 2025 году

Отдельно Гущин остановился на одном из самых сложных объектов, которые сейчас находятся на реконструкции – храме-памятнике в честь Нерукотворного Образа Спасителя на реке Казанка.

«Мы ставим для строителей отметку – август 2025 года. Объем задач колоссальный. Сейчас мы на стадии проектирования живописи внутри памятника. Дальше вопрос внутреннего убранства. Там не решены моменты с водоснабжением и отоплением. Сегодня мы ограждаем его от воды, чтобы сделать гидроизоляцию», – пояснил он.

Также идет дискуссия о том, каким сделать мост к памятнику и стоянку для туристических автобусов.

Памятник труженикам тыла и детям войны в Чистополе Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В Татарстане на учете 57 памятников, связанных с Великой Отечественной войной

В 2025 году будет отмечаться 80 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне, потому особое внимание будет уделено памятникам, связанным с этой темой.

«Всего на государственной охране в республике стоит 57 объектов, связанных с Великой Отечественной войной. Это захоронения, памятники, бюсты. В настоящее время проводится государственная историко-культурная экспертиза в целях обоснования целесообразности включения 18 объектов в единый государственный реестр объектов культурного наследия. В этом году мы проводим масштабную инвентаризацию таких памятников и их технического состояния», – заявил он.

По итогам экспертизы будет составлен список объектов, где необходим ремонт, после чего приступят к работам, добавил Иван Гущин.