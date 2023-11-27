Иван Гущин расскажет об охране памятников истории и культуры в программе #ТатарстанОнлайн

Завтра, 28 ноября, председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин в прямом эфире расскажет о сохранении памятников истории и культуры. Программа #ТатарстанОнлайн с его участием начнется в 14.30.

В ходе эфира речь пойдет, в частности, о задачах, которые власти ставят в сфере сохранении объектов культурного наследия, об исполнении инвесторами охранных обязательств, о том, как сохраняют памятники деревянного зодчества, а также о работе Комитета ОКН в завершающемся 2023 году.

Каждый зритель сможет задать интересующий его вопрос, на самые актуальные из них Иван Гущин ответит в прямом эфире. На остальные пользователи получат ответ после завершения программы.

Передача #ТатарстанОнлайн будет транслироваться в официальных сообществах Республики Татарстан в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также на платформе YouTube.

Программа #ТатарстанОнлайн выходит в официальных сообществах региона с апреля 2020 года. За это время гостями передачи стали более 40 министров, руководителей различных ведомств республики, а также депутаты Государственного Совета РТ и Государственной Думы РФ. В сентябре 2020 года в онлайн-эфире принял участие Раис РТ Рустам Минниханов.