Иван Гущин: Работы на стенах Казанского Кремля ведутся под контролем Комитета ОКН

Противоаварийные работы на стенах Казанского Кремля ведутся с разрешения, выданного Комитетом РТ по охране объектов культурного наследия и под контролем сотрудников ведомства. Об этом сообщил «Татар-информ» руководитель Комитета Иван Гущин.

По его словам, работы ведутся на стенах прясел №6 и 7, которые находятся со стороны Кремлевской набережной.

«В рамках разрешения будет осуществлён демонтаж аварийных участков кладки наружной версты прясла, демонтаж позднего бетонного покрытия боевого хода, усиление контактной зоны “фундамент-грунт”, усиление тела фундамента методом инъекции специальным реставрационным составом, усиление основания фундамента сваями, устройство гидроизоляции фундаментов», — пояснил Гущин.

По его словам, необходимость проведения восстановительных работ возникла после инженерного обследования на участках между Преображенской и Пятигранной башнями.

«Так, зафиксировано на отдельных участках отклонение от вертикали стен прясел, эрозия кирпичной кладки, трещины, проседание грунта, следы замачивания стены, расслоение отделочного слоя. Одной из вероятных причин возникновения повреждений является вымывание грунта основания поверхностными водами», — отметил руководитель ведомства.

Работы на территории Казанского Кремля проводит «Евростройхолдинг+», имеющая соответствующие допуски для работы на объектах культурного наследия. Разрешение на противоаварийные работы выдано 16 мая.