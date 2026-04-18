Иван Гущин поздравил татарстанцев с Международным днем памятников и исторических мест

Международный день памятников и исторических мест отмечают сегодня в Татарстане. В обращении к профессиональному сообществу и жителям республики председатель Комитета по охране объектов культурного наследия Иван Гущин подчеркнул, что этот день объединяет всех, кто занимается сохранением исторического наследия – реставраторов, архитекторов, историков, краеведов, экскурсоводов, волонтеров и неравнодушных граждан.

«Мы сохраняем не просто здания. Мы сохраняем память. Память о тех, кто жил до нас, о событиях, которые сформировали наш характер, нашу культуру, нашу идентичность. Каждый спасенный храм, каждый восстановленный купеческий дом, каждый отреставрированный памятник – это наш общий вклад в будущее», – отметил Гущин.

Он напомнил, что в Татарстане находятся четыре объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. В настоящее время под государственной охраной в республике числится около 6 тысяч объектов, из них 2030 включены в единый государственный реестр.

Ежегодно на их сохранение направляются значительные средства как из бюджета, так и со стороны меценатов. За каждым объектом, как он подчеркнул, стоят человеческие судьбы, годы труда и участие жителей.

«Особая благодарность – нашим реставраторам. Вашими руками возвращается к жизни то, что, казалось, потеряно навсегда. Спасибо за ваш труд, терпение и любовь к своему делу», – подчеркнул Иван Гущин.

Он также поблагодарил всех, кто участвует в сохранении наследия: жертвует средства, помогает на субботниках, сообщает о проблемах и просто не остается в стороне.

В завершение Гущин заявил, что наследие – это не только прошлое, но и ответственность перед будущими поколениями, и выразил уверенность, что сохранить историческую среду возможно только общими усилиями.