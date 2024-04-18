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Иван Гущин поздравил коллег с Международным днем охраны памятников и исторических мест
Председатель Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия Иван Гущин поздравил коллег с Международным днем охраны памятников и исторических мест.
«Дорогие друзья, коллеги!
От имени Комитета по охране объектов культурного наследия и от себя лично поздравляю вас с Международным днем охраны памятников и исторических мест!
Это уникальный праздник, призванный напомнить в какой великой стране мы живем, насколько богато историко-культурное наследие России. Как оно уязвимо и нуждается в постоянной заботе и защите каждого из нас.
Многовековая и многонациональная история нашей страны воплощена в сотнях тысяч уникальных памятниках истории и культуры. Это источник духовно-нравственной красоты нации, укрепляющий наш межнациональный и межконфессиональный мир и согласие.
В Татарстане насчитывается сегодня 5917 исторических объектов, находящихся под государственной охраной. Определено 13 исторических поселений, имеющих особое значение для истории и культуры Российской Федерации и Республики Татарстан.
В прошлом году Список Всемирного наследия ЮНЕСКО пополнился уникальным в своем роде комплексом зданий Астрономических обсерваторий Казанского федерального университета. Теперь в республике 4 объекта культурного наследия, признанных на мировом уровне.
Мы высоко ценим и чтим труд и вклад в дело сохранения памятников культуры наших архитекторов, реставраторов, государственных и общественных организациий, частных инвесторов, волонтеров. Благодаря совместному труду ежегодно в республике воссоздаются и получают вторую жизнь уникальные объекты, в том числе и за счет благотворительных средств.
В этот праздничный день желаем продуктивной и успешной работы, новых творческих идей и побед», – говорится в поздравлении.
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