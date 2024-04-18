Фото: © Комитет РТ по охране объектов культурного наследия

Председатель Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия Иван Гущин поздравил коллег с Международным днем охраны памятников и исторических мест.

«Дорогие друзья, коллеги!

От имени Комитета по охране объектов культурного наследия и от себя лично поздравляю вас с Международным днем охраны памятников и исторических мест!

Это уникальный праздник, призванный напомнить в какой великой стране мы живем, насколько богато историко-культурное наследие России. Как оно уязвимо и нуждается в постоянной заботе и защите каждого из нас.

Многовековая и многонациональная история нашей страны воплощена в сотнях тысяч уникальных памятниках истории и культуры. Это источник духовно-нравственной красоты нации, укрепляющий наш межнациональный и межконфессиональный мир и согласие.

В Татарстане насчитывается сегодня 5917 исторических объектов, находящихся под государственной охраной. Определено 13 исторических поселений, имеющих особое значение для истории и культуры Российской Федерации и Республики Татарстан.

В прошлом году Список Всемирного наследия ЮНЕСКО пополнился уникальным в своем роде комплексом зданий Астрономических обсерваторий Казанского федерального университета. Теперь в республике 4 объекта культурного наследия, признанных на мировом уровне.

Мы высоко ценим и чтим труд и вклад в дело сохранения памятников культуры наших архитекторов, реставраторов, государственных и общественных организациий, частных инвесторов, волонтеров. Благодаря совместному труду ежегодно в республике воссоздаются и получают вторую жизнь уникальные объекты, в том числе и за счет благотворительных средств.

В этот праздничный день желаем продуктивной и успешной работы, новых творческих идей и побед», – говорится в поздравлении.

Международный день памятников и исторических мест отмечается 18 апреля. День учрежден в 1983 году Ассамблеей Международного совета по вопросам охраны памятников и достопримечательных мест (ICOMOS), который занимается сохранением культурного наследия. Цель этого дня – привлечение общественности к вопросам защиты и сохранения всемирного культурного наследия.