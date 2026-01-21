Иван Гущин о судьбе дома Филимонова: «Будем добиваться качественной экспертизы»

В Казани продолжается обсуждение судьбы дома Филимонова, где в 1885 году родился Мулланур Вахитов.

Недавно опубликованная экспертиза рекомендовала не включать этот объект в единый государственный реестр объектов культурного наследия, что вызвало широкий резонанс. Речь идет о здании середины XIX века на улице Петербургской.

В Комитете РТ по охране объектов культурного наследия пояснили: по закону историко-культурную экспертизу обязаны проводить по каждому выявленному объекту, чтобы понять, стоит ли брать его под государственную охрану. Именно такую экспертизу и прошел этот дом.

Экспертизу выполнил аттестованный специалист Александр Мартынов – по официальному контракту с комитетом.

В Комитете также выразили недоумение по поводу заключения эксперта. В акте утверждается, что «революционер М. Вахитов не является уникальной и исторически ценной личностью, а его революционная деятельность не требует мемориализации».

Заключение специалиста не является закрытым документом: сейчас оно вынесено на общественное обсуждение, которое продлится до 26 января 2026 года. Любой желающий может высказать свои замечания или предложения. В комитете уверили, что после завершения всех процедур акт экспертизы будет возвращен эксперту с замечаниями.

«Мы предварительно изучили документ и считаем, что экспертиза проведена некачественно. Направим на доработку», – заявил «Татар-информу» председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

Он подчеркнул, что ведомство будет добиваться полного изучения архивных данных, их анализа с учетом исторической значимости Вахитова и исключения неправильных голословных выводов.

«Мы держим ситуацию на пульсе по каждой экспертизе, погружаемся полностью, и в любом случае принимается взвешенное решение в интересах истории города и всей республики», – отметил собеседник агентства.

Мулланур Вахитов (1885-1918) – одна из самых значимых фигур истории Татарстана и всего татарского народа XX века. Он известен как идеолог национального самоопределения в союзе с советской властью и один из основателей Татарской советской государственности – он стал первым председателем Комиссариата по делам мусульман Внутренней России. В Казани уже охраняются два объекта, связанные с Вахитовым. Один из них – дом, где был создан Мусульманский социалистический комитет и работал Вахитов (ул. Московская, д. 37). Второй – дом, в котором жил Мулланур Вахитов в 1917-1918 гг. (ул. Московская, д. 60).

Оба объекта включены в реестр культурного наследия регионального значения с 1959 года.

«Сохранение памяти о таких фигурах, как Мулланур Вахитов, помогает сохранять историческую правду и преемственность поколений Республики Татарстан», – заключил Иван Гущин.