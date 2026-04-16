Иван Гущин о Мергасовском доме: «Ни о каком „сносе ради новодела“ речи не идет»

Иван Гущин

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Судьбу Мергасовского дома в Казани определит итоговая техническая экспертиза, которая сейчас находится на завершающем этапе. После получения заключения специалисты примут решение, возможно ли сохранить существующие конструкции здания. Об этом «Татар-информу» сообщил председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

По его словам, сейчас на объекте завершается комплекс инженерно-технических исследований, которые должны дать объективную оценку состояния памятника конструктивизма.

«Для получения объективных данных в 2025 году лицензированная организация приступила к комплексным инженерно-техническим изысканиям. Проводят детальное инструментальное обследование конструкций, устройство шурфов для оценки фундаментов, зондирование стен (состав, прочность, влажность), бурение глубоких скважин для карстологических исследований, установку маяков для мониторинга трещин. Сейчас работы завершаются, мы ждем итоговое заключение, на основе которого и будет принято решение о дальнейшей судьбе объекта», – отметил Гущин.

При этом вопрос сейчас стоит не между восстановлением и сносом, а между сохранением уцелевших элементов и возможным воссозданием исторического здания в случае критического состояния конструкций.

«Если специалисты подтвердят, что большая часть несущих конструкций утрачена безвозвратно и их сохранение невозможно, придется говорить о воссоздании исторического облика на основе архивных чертежей и обмеров. Если же какие-то элементы можно спасти – они будут сохранены. Важно: ни о каком „сносе ради новодела“ речи не идет. Речь идет о разборке аварийных конструкций там, где это неизбежно, и последующем воссоздании утраченного с максимальной точностью», – пояснил председатель комитета.

Гущин также подчеркнул, что законодательство РФ четко разграничивает «снос» и «воссоздание». Согласно 73-ФЗ, снос объектов культурного наследия категорически запрещен. При этом закон предусматривает механизм возврата утраченных ценностей – воссоздание, которое допускается только при строгом соблюдении научной методологии.

По словам главы комитета, аварийное состояние Мергасовского дома связано сразу с несколькими факторами: длительным отсутствием должного содержания, особенностями эксплуатации многоквартирного дома с множеством собственников, а также строительными недочетами, допущенными еще при возведении здания.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Дальнейшее функциональное назначение объекта пока тоже не определено. Ранее обсуждались различные варианты использования здания, однако конкретные решения будут приниматься только после завершения экспертизы.

«Вся работа по исследованию, сохранению и возрождению объектов культурного наследия в Татарстане ведется в строгом соответствии с федеральным законодательством и под контролем Комитета. Каждое решение – будь то реставрация, консервация или, в исключительных случаях, воссоздание – принимается только на основании объективных данных, профессиональной экспертизы и в интересах сохранения исторического наследия для будущих поколений», – резюмировал глава комитета ОКН РТ.

